Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зарплата у педиатров в Архангельской области за пятилетку выросла на треть

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня педиатра, 20 ноября, изучили уровень спроса на детских врачей в Архангельской области, а также узнали, какие заработные платы им предлагают на рынке труда.

С января по октябрь 2025 года в СЗФО было открыто более 1 тысячи вакансий для врачей-педиатров. Основная часть спроса приходилась на Санкт-Петербург — 62%, затем на Ленинградскую (9%), Архангельскую (5%), Псковскую (5%), Калининградскую (5%), Вологодскую (4%) и Новгородскую (3%) области.

Зарплатные предложения для педиатров растут

За последние пять лет медианная зарплата педиатров в Архангельской области выросла на 33% — до 80 тыс. рублей. В Северо-Западном округе наибольший прирост предлагаемых зарплат для педиатров за этот период отмечен в Псковской области — в 2,9 раза, а также в Ленинградской области — в 2,7 раза.

Медианные зарплаты педиатров в регионах СЗФО в 2025 году:  

  • Псковская область — 100 тыс. руб.
  • Ленинградская область — 95 тыс. руб.
  • Санкт-Петербург — 94,9 тыс. руб.
  • Мурманская область — 90 тыс. руб.
  • Вологодская область — 80 тыс. руб.
  • Республика Коми — 80 тыс. руб.
  • Архангельская область — 80 тыс. руб.
  • Калининградская область — 79 тыс. руб.
  • Республика Карелия — 76,4 тыс. руб.
  • Новгородская область — 60 тыс. руб.

Показательно, что за три года число вакансий с частичной занятостью в СЗФО, в том числе в Архангельской области, выросло более чем в два раза. Такой формат помогает специалистам совмещать работу в нескольких клиниках и становится одним из решений кадрового дефицита в регионе.

(фото с https://www.kleos.ru

20 ноябрь 08:25 | : Экономика

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (263)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20