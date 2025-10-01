Зарплата у педиатров в Архангельской области за пятилетку выросла на треть

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня педиатра, 20 ноября, изучили уровень спроса на детских врачей в Архангельской области, а также узнали, какие заработные платы им предлагают на рынке труда.

С января по октябрь 2025 года в СЗФО было открыто более 1 тысячи вакансий для врачей-педиатров. Основная часть спроса приходилась на Санкт-Петербург — 62%, затем на Ленинградскую (9%), Архангельскую (5%), Псковскую (5%), Калининградскую (5%), Вологодскую (4%) и Новгородскую (3%) области.

Зарплатные предложения для педиатров растут

За последние пять лет медианная зарплата педиатров в Архангельской области выросла на 33% — до 80 тыс. рублей. В Северо-Западном округе наибольший прирост предлагаемых зарплат для педиатров за этот период отмечен в Псковской области — в 2,9 раза, а также в Ленинградской области — в 2,7 раза.

Медианные зарплаты педиатров в регионах СЗФО в 2025 году:

Псковская область — 100 тыс. руб.

Ленинградская область — 95 тыс. руб.

Санкт-Петербург — 94,9 тыс. руб.

Мурманская область — 90 тыс. руб.

Вологодская область — 80 тыс. руб.

Республика Коми — 80 тыс. руб.

Архангельская область — 80 тыс. руб.

Калининградская область — 79 тыс. руб.

Республика Карелия — 76,4 тыс. руб.

Новгородская область — 60 тыс. руб.

Показательно, что за три года число вакансий с частичной занятостью в СЗФО, в том числе в Архангельской области, выросло более чем в два раза. Такой формат помогает специалистам совмещать работу в нескольких клиниках и становится одним из решений кадрового дефицита в регионе.

(фото с https://www.kleos.ru)