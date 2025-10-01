В Архангельской области слабо развиваются AI-технологии. Но за них хорошо платят

Ведущая платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет исследование использования искусственного интеллекта в карьерном развитии жителей Северо-Западного федерального округа. Данные показывают, что соискатели не только активно используют AI в поиске работы, но и готовятся к профессиям, связанным с искусственным интеллектом, следуя запросам рынка.

Осознанный рост: от пользователей к специалистам

Жители Северо-Запада демонстрируют стратегический подход к цифровой трансформации. С одной стороны, они массово применяют AI-инструменты для решения текущих карьерных задач, с другой — активно развивают навыки для работы в перспективных AI-профессиях. Эта тенденция заметна среди соискателей, которые указывают владение такими навыками в резюме. Наиболее высокая доля резюме кандидатов с AI-навыками в Санкт-Петербурге (86%), в других регионах округа меньшее количество соискателей: в Калининградской — 5% и Псковской областях — 2%, в Карелии, Коми, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Архангельской областях — по 1%.

«Мы наблюдаем формирование нового типа карьерного поведения, — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru. — Жители Северо-Западного федерального округа не просто пользуются нейросетями как инструментом, но и целенаправленно готовятся к работе в AI-сфере, понимая растущий спрос на таких специалистов».

AI в карьерном развитии: от поиска вакансий до собеседований

Всероссийский опрос*, проведенный hh.ru в том числе во всех регионах Северо-Западного федерального округа, выявил многоуровневое внедрение ИИ в карьерные процессы. Наиболее популярными направлениями стали:

создание резюме и сопроводительных писем (24% пользователей);

подготовка к собеседованиям (18%);

поиск подходящих вакансий (15%);

профориентация и выбор направления развития (11%).

Эффективность и удовлетворенность

Согласно исследованию, 67% пользователей, применявших ИИ в поиске работы, остались довольны результатом. Наибольшую эффективность технологии показали при:

автоматизации рутинных процессов (составление документов) — 82%;

анализе больших данных для поиска релевантных вакансий — 71%;

симуляции собеседований и подготовке к ним — 63%.

Ответ рынка: топ AI-вакансий с возможностью удаленного режима работы в СЗФО

Рост интереса соискателей к AI-технологиям полностью соответствует запросам работодателей. В СЗФО наблюдается устойчивый спрос на специалистов, способных работать с искусственным интеллектом:

Senior ML-инженер — 270000–310000 ₽

Требует опыта внедрения ML-моделей в production и работы с MLOps инструментами

Fullstack-разработчик (Python и React.JS) — от 200000 ₽

Необходимы навыки разработки бэкенда для AI-сервисов и интеграции API

Контент-маркетолог — от 200000 ₽

Обязательное владение ChatGPT, Gemini, Midjourney, OpusClip, ElevenLabs

AI-тренер для обучения YandexGPT — 113000–120000 ₽

Специализация на оценке и редактировании текстов, сгенерированных нейросетями

Руководитель группы контроля качества — 90000–105000 ₽

Требует понимания принципов машинного обучения и работы с LLM

Визуальный маркетолог (SMM & Дизайнер) — от 80000 ₽

Профиль включает генерацию изображений через GPT, IDEOGRAM, RUNWAY

Перспективы развития

Более 80% пользователей начали активно использовать AI-технологии в течение последнего года. Это свидетельствует о стремительном распространении инструментов искусственного интеллекта среди широкой аудитории и потенциале роста использования ИИ в карьерном развитии. 54% респондентов начали использование ИИ в течение последних 6 месяцев, демонстрируя постоянный рост аудитории и усиление тренда на цифровизацию.