У архангелогородцев началось осенннее обострение на рынке труда

Аналитики hh.ru подвели итоги за месяц и узнали, кто больше других нуждается в новой работе этой осенью в Архангельской области.

За последние 30 дней жители региона заметно активизировались в поиске работы: число размещённых и обновлённых резюме на hh.ru выросло на 6% за месяц и на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в регионе насчитывается около 28 тыс. актуальных резюме.

Наибольшую активность в поиске работы в сентябре проявили специалисты сферы спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты — число их резюме увеличилось на 27%. Осенью традиционно возрастает интерес к услугам, связанным со здоровьем и внешним видом, что приводит к росту кадрового движения в этой отрасли.

На втором месте по динамике оказалась медицина и фармацевтика (+18%) — здесь сохраняется стабильный спрос на квалифицированных специалистов. Далее следуют розничная торговля (+15%), финансы и бухгалтерия (+13%), а также продажи, обслуживание клиентов, образование, административный персонал и юриспруденция (по +10–11%). Таким образом, рынок труда Архангельской области осенью демонстрирует стабильное оживление: жители региона активно возвращаются к поиску новых карьерных возможностей после летнего сезона.

В целом, на фоне других регионов Северо-Западного федерального округа Архангельская область показывает средние темпы роста активности соискателей (+6% за месяц). Максимальное увеличение числа обновлённых резюме в сентябре зафиксировано в Ленинградской области (+13%), минимальное — в Калининградской области (+1%).