Группа Аквилон возводит в Архангельске новый ЖК с территорией по мировым стандартам

Администрацией областного центра выдано разрешение нас строительство жилого дома на пр. Ломоносова, в районе ул. Серафимовича – ЖК «Аквилон NOVA».

Земельный участок площадью порядка одного гектара приобретен у частного собственника. На нем в рамках действовавшего договора на развитие застроенной территории выполнено расселение четырех ветхих аварийных деревянных домов. Участок обеспечен необходимыми объемами мощностей по подключению к инженерным сетям для строительства порядка 15 тыс. кв. м жилья.

Известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым выполнен проект комплексной застройки участка с учетом существующей градостроительной ситуации. Жилой комплекс переменной этажности с пристроенной подземной закрытой автостоянкой сориентировано относительно пр. Ломоносова таким образом, что создаётся общественное пространство сориентированное проспект. Основной объём здания параллельный проспекту, задвинут вглубь квартала. Это решение позволяет избежать эффекта «тоннеля» для пр. Ломоносова.

Архитектурные элементы всего объекта выполнены в едином стиле, позиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада построено на принципах завершенности, целостности и согласованности, цветовая гамма фасадов остаётся единой. Комплексное стилистическое восприятие всей застройки на данном участке формируется за счёт использования единых облицовочных и отделочных материалов, использованием одинаковых вертикальных элементов по первому этажу (пилястры, пилоны, рейка) и решений входных групп в здание, что подчеркивает визуальное единство всего комплекса.

В жилом комплексе будет 287 квартир различной планировки, спроектировааных по концепции «Разумные метры». При строительстве реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий. Предусмотрен подземный паркинг на 84 места и наземная автостоянка в соответствии с действующими нормативами.

Застройщик – ООО «СЗ «ПСТ»»



