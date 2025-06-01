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Группа Аквилон реализует новый проект в центре Архангельска

Строительство нового жилого комплекса планируется на пр. Ломоносова, в районе ул. Серафимовича.

 Земельный участок площадью порядка одного гектара приобретен у частного собственника. На нем в рамках действовавшего договора на развитие застроенной территории выполнено расселение четырех ветхих аварийных деревянных домов. Участок обеспечен необходимыми объемами мощностей по подключению к инженерным сетям для строительства порядка 15 тыс. кв. м жилья.

 Известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым выполнен проект комплексной застройки участка с учетом существующей градостроительной ситуации. Жилой комплекс переменной этажности  с пристроенной подземной закрытой автостоянкой сориентировано относительно пр. Ломоносова таким образом, что создаётся общественное пространство сориентированное проспект. Основной объём здания параллельный проспекту, задвинут вглубь квартала. Это решение позволяет избежать эффекта «тоннеля» для пр. Ломоносова. 

 Архитектурные элементы всего объекта выполнены в едином стиле, позиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада построено на принципах завершенности, целостности и согласованности, цветовая гамма фасадов остаётся единой. Комплексное стилистическое восприятие всей застройки на данном участке формируется за счёт использования единых облицовочных и отделочных материалов, использованием одинаковых вертикальных элементов по первому этажу (пилястры, пилоны, рейка) и решений входных групп в здание, что подчеркивает визуальное единство всего комплекса. 

 Начать строительные работы планируется уже этой осенью.


30 июль 10:46 | : Экономика

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