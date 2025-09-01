Вверх
Северодвинск: да будет свет!

Как сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев, СМУП «Горсвет» приступил к замене светильников с натриевыми лампами на экономичные и надёжные светодиоды. Работы идут на участке от Архангельского шоссе до улицы Первомайской. Предстоит заменить 30 светильников: по 15 с каждой стороны. 

 В этом году на улице Северной заменены однорожковые кронштейны на двурожковые и установили современные светодиодные лампы на 11 опорах. Выполнен большой объём работ на двух объектах президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: на Капитана Воронина 32 кронштейна заменены на двухрожковые с новыми светодиодными светильниками, а улицу Кирилкина теперь освещают 110 новых светодиодов.


26 октябрь 12:02 | : Экономика

