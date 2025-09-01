Группа Аквилон использует технологии строительства для Крайнего Севера

Уникальная энергосберегающая технология Termo-S, которую Группа Аквилон применяет на всех новых объектах в Архангельске и Северодвинске, активно используется при строительстве жилых комплексов во всех регионах присутствия компании.

Отличительная особенность проектов Группы Аквилон – энергосберегающая технология Termo-S. Это собственная разработка девелопера, опробованная в проектах в Архангельской области в жестких климатических условиях и доказавшая свою эффективность. Созданная с учетом особенностей климата северных регионов страны, новая технология утепления домов полностью соответствует европейским стандартам экологичности и безопасности.

- Использование Termo-S позволяет нам строить дома, которые не только отвечают самым высоким стандартам энергоэффективности, но и обеспечивают значительную экономию для жителей, снижая теплопотери зданий через ограждающие конструкции и оптимизируя расходы на отопление и электричество благодаря системе «умного» дома. Мы уверены, что комплексный подход к энергоэффективности - ключ к созданию комфортной и устойчивой городской среды, - отметил Сергей Никулин, технический директор Группы Аквилон.

Так, для утепления стен используется максимально энергоэффективный утеплитель, толщина которого увеличена до 180 мм при стандарте в 100-130 мм. Такое наращивание утеплительного слоя не скрадывает полезные метры жилого помещения, позволяя сохранять в квартирах тепло даже при самых низких внешних температурах. Для утепления кровли применяется экструдированный пенополистирол, который характеризуется как экологичный и долговечный материал, устойчивый к перепадам температуры, влаге, морозам и грибковым поражениям, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. При достаточной по нормам толщине в 150 мм Группа Аквилон выполняет утепление кровли толщиной порядка 200-250 мм.

Еще одна важная составляющая технологии Termo-S - двухкамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которые сокращают потерю тепла из квартиры, а в жару минимизирует воздействие прямых солнечных лучей. Также устанавливаются стеклопакеты с заполнением аргоном, что дополнительно увеличивает теплоизоляционные свойства стеклопакета.

В совокупности, утепление стен, кровли и окон по технологии «Термо-S» позволяют сохранять внутри помещения почти на 50-70 % больше тепла. Это, в свою очередь, позволяет экономить энергоресурсы (не включать отопительные радиаторы на полную мощность) и уменьшить размер ежемесячных платежей на 30-40 %. Контролировать расходы на отопление, водопотребление и электроэнергию также позволяет система «умного» дома inHome 3.0, использовать которую можно удаленно посредством приложения на мобильном телефоне.

При выборе материалов для утепления, используемых в технологии «Термо-S» большое внимание уделяется их безопасности. Во-первых, все применяемые утеплители имеют высокую температуру горения, что повышает их пожаробезопасность. Во-вторых, благодаря особенностям состава, они непривлекательны для грызунов, вредителей и даже плесневых грибков. Это гарантирует, что материал сохранит свою форму в течение долгого времени и никак не отразится на эксплуатационных характеристиках основных конструкций здания. В-третьих, используемые утеплители не оказывают вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, что позволяет говорить об экологической безопасности применяемой технологии.

Во всех своих проектах Группа Аквилон предусматривает индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием системы отопления в здании в зависимости от погодных условий. Построенные с применением технологии Termo-S дома получают класс энергоэффективности не ниже А и А+ (очень высокий и высочайший).

Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.



