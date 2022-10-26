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У Группы Аквилон появился новый партнер в Архангельске

Группа Аквилон и сеть торговых гипермаркетов METRO Cash&Carry заключили соглашение о сотрудничестве. Тем самым федеральный девелопер расширил программу привилегий Аквилон CLUB для своих покупателей*. 

 Аквилон CLUB - это программа лояльности, участником которой автоматически становится каждый клиент Группы Аквилон. Для них доступны бонусы, скидки на товары и услуги от партнеров федерального девелопера. 

 С 16 ноября 2022 года резиденты всех жилых комплексов Группы Аквилон в Архангельске могут стать обладателями карты гостя в сети гипермаркетов METRO и получить 3 тыс. рублей на первую покупку в одной из торговых точек.

 Предложение действует до 31 декабря 2022 года и распространяется на гипермаркет по адресу: Талажское шоссе, 22 ст. 31. 

 Для получения бонусов покупателям необходимо зарегистрироваться на официальном сайте сети торговых гипермаркетов METRO по ссылке: https://metro-cc.ru/metro357/ 

 Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон ввела в строй в Архангельске и Северодвинске 80 тыс. кв. м жилья. В этом году поставлена задача построить 120 тыс. кв. м. Из этого объема 55 тыс. кв. м уже введено в строй. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон осуществляет 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и он имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.

 В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время у Группы Аквилон - более 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда, передаче квартир для нуждающихся в жилье и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

 *Реклама. Предложение ограничено. Полные условия на cards.metro-cc.ru. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ОГРН 1027700272148.

18 ноябрь 13:25 | : Экономика

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