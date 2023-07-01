Архангелогородцы поспорили, на что лучше жить в старости

Государственная пенсия или зарплата — мнения архангелогородцев об основном источнике дохода в зрелом возрасте разделились.

Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17824,70 руб., а достойной пенсией россияне считают в 2,5 раза бо́льшую сумму — 47 000 руб. Неудивительно, что заработную плату респонденты называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные пенсионные выплаты.



Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой (16%). На средства, вложенные в НПФ, надеются только 3%. Помощь детей в качестве главного источника дохода назвал 1% опрошенных.



Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться.



Среди лиц до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.

(иллюстрация с https://stylishbag.ru/1-foto/anekdoty-v-risunkah-98-foto.html)