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Архангелогородцы совсем не надеются на помощь детей в старости

По мнению россиян, основными источниками дохода при достижении пенсионного возраста для них станут государственная пенсия или зарплата: голосов в поддержку каждого из двух вариантов примерно поровну.

Архангелогородцы, в частности, предполагают, что основным источником дохода при достижении зрелого возраста для них станут государственная пенсия или зарплата — на это указали 25% и 24% россиян соответственно. 18% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, — только 4%, а на детей — всего лишь 1 из 100 опрошенных.

 Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и на средства от подработки, а женщины в 1,5 раза чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут личные сбережения.

 Чем старше северяне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в 2 раза чаще россиян до 34 лет.

 Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных считают, что смогут рассчитывать в пенсионном возрасте на собственные заработки. Стоит отметить, что с 2025 года работать на пенсии станет выгоднее, так как возобновится механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.

08 август 08:00 | : Будни

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