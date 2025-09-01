Движение вниз. Минсельхоз Поморья представил отчет за 2024 год

В Архангельской области без Ненецкого автономного округа за 2024 год производство продукции сельского хозяйства составило 14,4 млрд рублей или 99,3% к 2023 году.

Доля производства продукции животноводства в общем объеме продукции сельского хозяйства составила 56,5%, растениеводства – 43,5%.

В хозяйствах всех категорий было произведено 5,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 2,4% меньше, чем в 2023 году; 147,3 тыс. тонн молока – увеличение по сравнению с 2023 годом на 3,3%; 80,4 млн штук яиц – рост на 33,4%.

Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий составила 8188 килограммов молока (рост 393 килограмма).

В производстве продукции растениеводства сбор картофеля составил 70,2 тыс. тонн (88,1% по сравнению с 2023 годом), овощей открытого и защищенного грунта – 23,5 тыс. тонн (95,2% к уровню 2023 года). С 1 гектара собрано 135,8 центнеров картофеля (на 8,9% меньше 2023 года) и 230,6 центнеров овощей открытого грунта (снижение по сравнению с 2023 годом составило на 3,8%).

Цифры взяты с официального сайта регионального Росстата.