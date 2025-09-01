Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Движение вниз. Минсельхоз Поморья представил отчет за 2024 год

В Архангельской области без Ненецкого автономного округа за 2024 год производство продукции сельского хозяйства составило 14,4 млрд рублей или 99,3% к 2023 году.

Доля производства продукции животноводства в общем объеме продукции сельского хозяйства составила 56,5%, растениеводства – 43,5%.

В хозяйствах всех категорий было произведено 5,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 2,4% меньше, чем в 2023 году; 147,3 тыс. тонн молока – увеличение по сравнению с 2023 годом на 3,3%; 80,4 млн штук яиц – рост на 33,4%.

Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий составила 8188 килограммов молока (рост 393 килограмма).

В производстве продукции растениеводства сбор картофеля составил 70,2 тыс. тонн (88,1% по сравнению с 2023 годом), овощей открытого и защищенного грунта – 23,5 тыс. тонн (95,2% к уровню 2023 года). С 1 гектара собрано 135,8 центнеров картофеля (на 8,9% меньше 2023 года) и 230,6 центнеров овощей открытого грунта (снижение по сравнению с 2023 годом составило на 3,8%).

Цифры взяты с официального сайта регионального Росстата.

19 октябрь 11:04 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Ленин и балык
В постели с народом, или Как еще отравить жизнь избирателям

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (246)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20