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У жителей Архангельской области падает рабочая активность

Эксперты hh.ru подвели итоги соискательской активности в сентябре и выяснили, что жители Архангельской области стали интересоваться рынком труда реже, чем осенью прошлого года. Почему так происходит – в обзоре hh.ru. 

Показатель hh.индекса, то есть отношение количества активных резюме к среднему числу актуальных вакансий, сегодня в Архангельской области составляет 3 пункта. Это указывает на беспрецедентную жёсткость рынка. Еще в прошлом году на одну вакансию в Архангельской области могли откликнуться более 4 человек. 

Причём наиболее критическая ситуация — в самых востребованных у работодателей профессиональных областях, где размещено больше всего вакансий, а число резюме по сравнению с прошлым годом снизилось. Это рабочий персонал, розница, производство, строительство, транспорт, продажи. Здесь на одну вакансию приходится всего 1,8−2,6 резюме. В данном случае рынок Архангельской области труда имеет явно соискательский характер, когда людям достаточно просто найти работу и есть множество вариантов. Для работодателей ситуация складывается хуже – сильный кадровый дефицит.  

«Активность соискателей в Архангельской области осенью не такая высокая как этого хотелось бы работодателям. Так, за последний месяц число резюме в регионе выросло только на 4%, по сравнению с прошлым годом увеличилось только на 7%. И подобная ситуация характерна для всего рынка труда не только сегмента hh.ru. Люди стали менее активны на рынке, но при этом более уверены в себе. Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Это подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством Риалвеб по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете, по ключевым словам, снизился в 1 полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 
 
Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%.

При этом рынок труда Архангельской области демонстрирует уникальную ситуацию: соискатели мониторят рынок, откликаются на вакансии, но опять же не в том большом объеме, как этого хотели бы работодатели. Наиболее активно ищут работу или подработку за последний месяц работники спортивных клубов и салонов красоты (+20% новых резюме), специалисты сферы страхования (+18%), а также медики (+13%). 

(фото с https://stihi.ru/2020/07/16/5438

13 октябрь 07:52 | : Экономика

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