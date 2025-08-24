РВК-Архангельск и приставы возобновили совместные рейды по взысканию задолженности

Объем просроченной задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения превысил 385 миллионов рублей по 97 тысячам лицевым счетам. Поэтому специалисты РВК-Архангельск и судебные приставы снова начали совместные рейды к должникам. Такие выезды теперь будут проходить каждый месяц.

Совместные рейды уже показали эффективность: только в сентябре посетили более 40 адресов. В большинстве случаев абоненты находятся дома и готовы к диалогу. Специалисты РВК-Архангельск на месте предлагают различные варианты решения проблемы: от реструктуризации долга до возможности его полного погашения.

Примеры из практики сентябрьских рейдов:

На ул. Воскресенской, д. 118 абонент с задолженностью свыше 40 тысяч рублей погасил ее в полном объеме непосредственно в ходе визита. На ул. 40 лет Великой Победы, д. 5 человек с долгом более 100 тысяч рублей внес первый взнос для оформления рассрочки платежа на 8 месяцев. На ул. Воронина, д. 45, корп. 1 абонент с задолженностью, превышающей 200 тысяч рублей, обратился в компанию для установки приборов учета и заключения соглашения о рассрочке.

«Хочу акцентировать внимание, что на стадии исполнительного производства долг увеличивается на 7% исполнительского сбора от взысканной суммы, который уплачивается в пользу ФССП. Это существенная сумма, которой можно избежать, своевременно обратившись к нам. Как показывает практика совместных рейдов, личный контакт помогает разъяснить абонентам все возможные последствия и подтолкнуть их к принятию верного решения. Мы видим, что многие, пообщавшись со специалистами, предпочитают сразу погасить долг или начать работать по соглашению о рассрочке, чтобы избежать дальнейших санкций», - рассказала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск Надежда Черкашина.

В случае уклонения от погашения долга в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель имеет право применить жесткие принудительные меры. К ним относятся арест банковских счетов, ограничение выезда за пределы Российской Федерации и наложение ареста на имущество.

Яркой иллюстрацией служит случай на ул. Тимме, д. 24, где за долг перед РВК-Архангельск в размере 45 тысяч рублей был наложен арест на автомобиль собственника. Владельцу транспортного средства была вручена повестка для явки в отделение ФССП для проведения оценки.

«Для нас принципиально важно донести до каждого абонента простую мысль: РВК-Архангельск всегда готов к конструктивному диалогу и идет навстречу тем, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Мы не заинтересованы в ужесточении мер — наша цель обеспечить бесперебойную работу коммунального комплекса города. Если вы не можете оплатить счет вовремя, пожалуйста, не избегайте общения. Придите в наш офис, и мы совместно найдем выход: оформим рассрочку, подберем удобный график платежей. Незнание или игнорирование проблемы не отменяет долг, но усугубляет ситуацию, приводя к значительным штрафным санкциям со стороны ФССП», - пояснила коммерческий директор РВК-Архангельск Анастасия Ремизова.

РВК-Архангельск призывает абонентов ответственно относиться к своевременной оплате коммунальных услуг и напоминает, что решить вопрос с существующей задолженностью можно в клиентском офисе компании по адресу г. Архангельск, ул. Касаткиной, 9.