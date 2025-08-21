Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Шоколадница" не прижилась в Архангельске

Заведение, располагавшееся в новом культурно-деловом центре на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Поморской, видимо, оказалось убыточным для местного предпринимателя, развивавшего его по франшизе. То ли шоколад не в чести у поморов, то ли концепция конкретного заведения изначально была неправильной. Подробности от издания «Регион 29»

- Несмотря на пафосное открытие летом прошлого года, когда у входа выстраивались очереди из желающих оценить интерьер и меню, в будние дни кофейня не пользовалась высоким спросом. Например, цены на бизнес-ланчи были не очень благородными, что отталкивало офисных работников, предпочитавших более бюджетные варианты для обедов. 

К слову, здание, в котором располагалась кофейня, имеет богатую историю. Культурно-деловой центр был построен на месте торгового дома купца Сергеева. 

В дореволюционном деревянном строении работали магазины и известная часовая мастерская Ивана Телепнева. Новое здание, строительство которого началось в 2020 году, стилизовано под архитектуру Архангельска конца XIX — начала XX веков. Важной деталью фасада стали часы, установленные в память о часовой мастерской.

По информации ИА «Регион 29» из собственных источников, помещение вскоре может снова заработать. Как стало известно, в бывшей кофейне в скором времени откроется новое заведение общественного питания.

03 октябрь 08:30 | : Экономика

Главные новости


Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай
Марков Немировичу-Данченко из Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (53)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20