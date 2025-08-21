"Шоколадница" не прижилась в Архангельске

Заведение, располагавшееся в новом культурно-деловом центре на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Поморской, видимо, оказалось убыточным для местного предпринимателя, развивавшего его по франшизе. То ли шоколад не в чести у поморов, то ли концепция конкретного заведения изначально была неправильной. Подробности от издания «Регион 29»:

- Несмотря на пафосное открытие летом прошлого года, когда у входа выстраивались очереди из желающих оценить интерьер и меню, в будние дни кофейня не пользовалась высоким спросом. Например, цены на бизнес-ланчи были не очень благородными, что отталкивало офисных работников, предпочитавших более бюджетные варианты для обедов.

К слову, здание, в котором располагалась кофейня, имеет богатую историю. Культурно-деловой центр был построен на месте торгового дома купца Сергеева.

В дореволюционном деревянном строении работали магазины и известная часовая мастерская Ивана Телепнева. Новое здание, строительство которого началось в 2020 году, стилизовано под архитектуру Архангельска конца XIX — начала XX веков. Важной деталью фасада стали часы, установленные в память о часовой мастерской.

По информации ИА «Регион 29» из собственных источников, помещение вскоре может снова заработать. Как стало известно, в бывшей кофейне в скором времени откроется новое заведение общественного питания.