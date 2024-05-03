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Архангельские мужчины более падки на черные и серые зарплаты

42% северян не согласны на «серую» зарплату и работу без оформления с оплатой в конверте, 37% готовы рассмотреть такой вариант. 

В настоящее время, когда на рынке труда наблюдается дефицит кадров, соискатели стали более требовательными. 42% респондентов не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой. В противовес им 37% опрошенных выразили готовность принять такие условия. Нужно отметить, что с июля прошлого года число не согласных на «черные» и «серые» схемы оформления превышает число согласных

 Мужчины Поморья почти в 1,5 раза чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 43% против 30% соответственно. Лица в возрасте от 35 до 44 лет соглашаются на подобные условия чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (40%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей выражали готовность рассмотреть работу с «серой» или «черной» оплатой чаще тех, кто зарабатывает больше (41%).

 

17 июнь 11:29 | : Будни

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