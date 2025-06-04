Вверх
Мезенской школе обновили баскетбольно-волебольную площадку

В прошлом году активисты местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Мезенском округе выступили с идеей капитального ремонта баскетбольно-волейбольной площадки, и их проект получил поддержку в рамках конкурса "Комфортное Поморье", запущенного губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. 

 В ходе реализации проекта были выполнены работы по демонтажу старого настила, заливке стоек цементом и произведена укладка нового покрытия из пропитанного дерева. 

На ремонт было привлечено 1,6 миллиона рублей из средств областного бюджета, ещё 1 миллион рублей – это средства благотворительной помощи акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС».

