Задолженность абонентов частного сектора архангельскому водоканалу достигла 3,5 млн рублей

Чтобы защитить интересы добросовестных плательщиков и обеспечить стабильную работу системы водоснабжения, специалисты РВК-Архангельск вынуждены пойти на крайние меры — ввести процедуру ограничения подачи услуг водоснабжения должникам. Эти действия направлены исключительно на стимулирование погашения задолженности перед предприятием, а также соблюдение дисциплины оплат.

В первую очередь, это касается частных домовладений – ограничения уже произвели на улицах Овощная, Самойло, в деревне Окулово. Следующими будут ограничены в подаче ресурса дома неплательщиков на проспекте Ленинградский, улицам Повракульской и Энергетиков.

«Это для нас вынужденная мера: некоторые абоненты не платят за водоснабжение регулярно. На сегодня дебиторская задолженность по частным жилым домам достигла 3,5 млн рублей. Мы неоднократно выходили на контакт с абонентами, в том числе предлагая заключить соглашение о рассрочке, но наши предложения были проигнорированы», - пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск Надежда Черкашина.

Процедура ограничения проводится в строгом соответствии с действующим законодательством. Принудительное ограничение жителей частного сектора проводят при уклонении от уплаты за услуги водоснабжения и водоотведения более двух месяцев согласно ФЗ 416 от 07.12.2011 г.

Абонентам направлены официальные уведомления о необходимости погасить задолженность. В течение 20 дней с момента получения письма у них есть возможность урегулировать вопрос. Если в этот срок абонент не выходит на связь и не предпринимает мер по оплате, специалисты инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск выезжают на объект, производят отключение от услуг водоснабжения и устанавливают пломбы.

Для восстановления подачи воды абоненту потребуется полностью рассчитаться по долгам и оплатить услуги по повторному подключению. Например, на перекрестке улиц Абрамова и Овощной для ограничения должников работала бригада водопроводного цеха и экскаватор. Это приводит к дополнительным расходам, которые придется оплатить должнику при повторном подключении к услуге.

РВК-Архангельск обращает внимание на необходимость своевременной и полной оплаты предоставленных коммунальных услуг во избежание подобных ситуаций.