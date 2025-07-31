Вверх
Расходы на сборы ребенка в школу в Архангельске в пределах разумного

В Архангельске траты на подготовку к школе в этом году обойдутся в среднем в 13 700 руб. на ребенка.

 В Москве средние расходы на сбор ребенка в школу достигли 19 200 рублей, что на 16% выше, чем в 2024 году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17 500 рублей (+17% за год). На третьем месте по величине расходов — Екатеринбург (16900 рублей, +14%).

Относительно скромные суммы на фоне других городов-миллионников потратят родители в Уфе (13800 рублей, +7%) и Волгограде (13900 рублей, +9%).

В целом по стране, все меньше родителей берут кредиты на школьные нужды. Если в 2024 году заемные средства использовали 9% опрошенных, то в 2025-м таких оказалось только 5%.

 

