В Северодвинске введена в эксплуатацию 1-я очередь ЖК «Аквилон Listva»

Жилой комплекс «Аквилон Listva» строится в городе корабелов на Архангельском шоссе на участке площадью 2 га в районе Нового города в 10 минутах от Белого моря.

Администрация Северодвинска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 1- очереди 9-этажного жилого комплекса общей площадью 20,8 тыс. кв. м на 329 квартир.

На второй очереди завершается кирпичная кладка стен 2-го этажа, смонтирована трансформаторная подстанция.



ЖК «Аквилон Listva» спроектирован по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия.



Фасады корпусов выполнены в спокойных тонах: сером, темно-коричневом и цвета слоновой кости. Архитектура скандинавского стиля идеально дополняет окружающий ландшафт.



Дом оборудуется комплексной системой SOUNDSTOP: шумозащитные окна, повышенная шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий, а также индивидуальные вентиляционные клапаны под окнами. В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.



Все квартиры спроектированы в соответствии передовой технологией «Разумные метры». Предусмотрен большой выбор планировок от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Окна увеличенной на 30% площади получают современные стеклопакеты и систему защиты от детей. Все они сдаются в отделке White box, возможен дозаказ чистовой отделке в трех цветовых решениях.



Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, IP-домофонией, а также видеонаблюдением.



Внутренняя часть парадных выполняется в дизайнерском стиле из натуральных материалов, дерева и камня. Предусмотрены специальные места для хранения велосипедов и детских колясок. Специально для юных жильцов на территории жилого комплекса создается детский клуб. На подземном этаже разместятся кладовые для хранения вещей, которые позволят освободить квартиру от ненужных или редко используемых предметов.



Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и зоной ворк-аут Выполненные в дизайнерском стиле скамейки в зонах отдыха добавляют внутреннему пространству эстетический акцент. Также рядом с домом предусмотрена большая общедоступная наземная автостоянка.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Северодвинске 7 жилых комплексов общей площадью 185 тыс. кв. м.