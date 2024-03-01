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Группа Аквилон открывает продажи квартир в новом ЖК в Северодвинске

Жилой комплекс «Аквилон Listva» строится в городе корабелов на Архангельском шоссе рядом с ТЦ «Макси». Земельный участок был приобретен Группой Аквилон у частных собственников.

 На участке площадью 2 га в районе Нового города в 10 минутах от Белого моря

возводится 9-этажный жилой комплекс класса комфорт+ общей площадью порядка 33 тыс. кв. м. Продажи квартир в 1-й очереди успешно стартовали в сентябре 2022 года. Сейчас ведутся работы по возведению 3-4-го этажей. 

 Во второй очереди ЖК «Аквилон Listva» будет 285 квартир с различными планировочными решениями: от студий до еврочетырех-комнатных.Разрешение на строительство 2-й очереди выдано в декабре 2023 года. В настоящее время выполнено устройство котлована, завершается погружение основного объема свай фундамента.

 Фасады корпусов выполнены в спокойных тонах: сером, темно-коричневом и цвета слоновой кости. Архитектура скандинавского стиля идеально дополняет окружающий ландшафт.

 ЖК «Аквилон Listva» спроектирован по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Дом оборудуется комплексной системой SOUNDSTOP: шумозащитные окна, повышенная шумоизоляция внутренних перегородок и межэтажных перекрытий, а также индивидуальные вентиляционные клапаны под окнами. В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты. 

 Все квартиры спроектированы в соответствии передовой технологией «Разумные метры». Предусмотрен большой выбор планировок от студий до евро-четырехкомнатных квартир. Окна увеличенной на 30% площади получают современные стеклопакеты и систему защиты от детей. Все они сдаются в отделке White box, возможен дозаказ чистовой отделке в трех цветовых решениях. 

 Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, IP-домофонией, а также видеонаблюдением.

 Внутренняя часть парадных выполняется в дизайнерском стиле из натуральных материалов, дерева и камня. На первом этаже разместится пространство для коворкинга, где всегда можно спокойно поработать и позаниматься своими делами. Предусмотрены специальные места для хранения велосипедов и детских колясок. Специально для юных жильцов на территории жилого комплекса создается детский клуб «Аквилон KIDS». На подземном этаже разместятся сити-боксы - специально отведенные кладовые для хранения вещей, которые позволят освободить квартиру от ненужных или редко используемых предметов. 

 Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и зоной ворк-аут Выполненные в дизайнерском стиле скамейки в зонах отдыха добавляют внутреннему пространству эстетический акцент. Также рядом с домом предусмотрена большая общедоступная наземная автостоянка. 

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции 9 апреля 2024 г. Застройщик ООО СЗ «БРИЗ». Жилой комплекс по адресу: г. Северодвинск, в районе Архангельского шоссе, 2 очередь. Кадастровый номер земельного участка: № 29:28:103075:3395. Перевод АКВИЛОН LISTVA - АКВИЛОН ЛИСТВА. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф


29 март 10:25 | : Экономика

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