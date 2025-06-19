Каждый третий работающий архангелогородец не доверяет Трудовому кодексу

Каждый третий архангелогородец уверен, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. 18% полагают, что закон — преимущественно на стороне работника, а 25% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений. Каждый четвёртый респондент (24%) затруднился с ответом.



Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 39% уверены, что закон на стороне бизнеса, 27% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе (31%).



Северяне до 34 лет по сравнению с теми, кто старше, реже говорили о перекосе в пользу работодателей (26%) и чаще — в пользу работников (22%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего тех, кто жалуется на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес (42%).



Среди представителей компаний 52% уверены, что закон защищает работника, и лишь 10% — работодателя. 3 из 10 эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.