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В Верхнетоемском районе квотировали торговые места для малого и среднего бизнеса

Прокуратура Верхнетоемского района добилась корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Верхнетоемского муниципального округа.

До вмешательства прокуратуры района указанной схемой были квотированы для субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность, лишь 19 % нестационарных торговых объектов, что не соответствовало требованиям постановления Минагропромторга Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п, предусматривающим квотирование 60 % мест.

По протесту прокурора района в схему внесены изменения, обеспечивающие предоставление 60 % торговых мест субъектам малого и среднего предпринимательства. Изменения вступили в силу после официального опубликования 01.07.2025.

04 август 14:06 | : Экономика

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