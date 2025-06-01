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Джоб-офер уверенно входит в деловую жизнь Архангельска

Несмотря на отсутствие юридической силы, джоб-офер стал привычной практикой в рекрутменте, помогая сторонам закрепить соглашения найма до подписания трудового договора. 

Джоб-офер - это документ, в котором работодатель фиксирует основные договорённости с  соискателем: должность, зарплату, бонусы, условия работы и другие  детали.

Джоб-офер не является юридически обязывающим документом в России, но он помогает структурировать договоренности между работодателем и соискателем. В том или ином виде сегодня его используют 41% компаний Архангельска: 22% — рассылают оферы всем успешным кандидатам, 19% — отдельным категориям персонала (например, только управленцам или только «белым воротничкам»). 

  Опрос соискателей, имеющих опыт трудоустройства, показал: оферы доводилось получать 3 из 10. Мужчинам — чаще, чем женщинам. Закономерно, что в силу большего профессионального опыта горожанам старше 45 лет с оферами доводилось сталкиваться чаще, чем молодежи. Оферы чаще получают те, кто зарабатывает больше: 37% среди граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц против 26% среди зарабатывающих менее 50 тысяч.

 

09 июль 10:00 | : Экономика

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