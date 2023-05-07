Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев не боятся увольнения с работы

За прошедший год страхи по поводу работы поутихли: бояться увольнений и низкой зарплаты стали реже, а число тех, у кого нет никаких опасений по поводу занятости, выросло.

 Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения: потери должности и источника доходов боится каждый одиннадцатый архангелогородец (9%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 5%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 4%). Работающие также боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 2%). В число распространенных джоб-фобий вошли также боязнь коллектива, опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте (по 1%). Еще 13% боятся других вещей: упоминались обман со стороны работодателя, нехватка квалификации, проверки контролирующих органов и проч.

 У 6 из 10 опрошенных жителей Архангельской области нет никаких страхов, связанных с работой (61%).

 Об отсутствии джоб-фобий чуть чаще сообщают мужчины, а о страхе потерять работу и не справиться с задачами — женщины.

19 май 07:58 | : Экономика

Главные новости


Израиль – не Архангельск. На заметку отъезжающим
Депутатское обострение. От собак до яблок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (214)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20