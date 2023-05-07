Большинство архангелогородцев не боятся увольнения с работы

За прошедший год страхи по поводу работы поутихли: бояться увольнений и низкой зарплаты стали реже, а число тех, у кого нет никаких опасений по поводу занятости, выросло.



Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения: потери должности и источника доходов боится каждый одиннадцатый архангелогородец (9%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 5%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 4%). Работающие также боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 2%). В число распространенных джоб-фобий вошли также боязнь коллектива, опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте (по 1%). Еще 13% боятся других вещей: упоминались обман со стороны работодателя, нехватка квалификации, проверки контролирующих органов и проч.



У 6 из 10 опрошенных жителей Архангельской области нет никаких страхов, связанных с работой (61%).



Об отсутствии джоб-фобий чуть чаще сообщают мужчины, а о страхе потерять работу и не справиться с задачами — женщины.