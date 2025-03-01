В Архангельске профессия инженера стала высокооплачиваемой

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 14 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал лучшие предложения марта в Архангельске.

В Архангельске в марте самая высокая зарплата предлагается инженеру ПТО — от 160 000 и до 170 000 рублей. В обязанности входит подготовка и защита исполнительной документации по монтажу котлоагрегатов. Требуются опыт от 3 лет, знание AutoCAD и нормативной документации. Официальное трудоустройство, проживание в квартирах и доставка до объекта.

На втором месте по уровню дохода в Архангельске — руководитель службы транспортного обеспечения с зарплатой от 150 000 и до 200 000 рублей. В обязанности входит контроль технического состояния автопарка, организация работы водителей и выпуск техники на линию. Требуется профильное образование и опыт работы механиком или начальником гаража. Официальное трудоустройство, жильё для иногородних и компенсация проезда.

Третью строчку занимает вакансия инженера-программиста 1С в Архангельске с зарплатой от 150 000 рублей. В обязанности входит разработка и модернизация функционала 1С, устранение ошибок, интеграция информационных систем. Требуется высшее образование, опыт работы от 3 лет и знание 1С:Бухгалтерия, SQL, API. Официальное трудоустройство, ДМС и соцпакет.

Также среди наиболее привлекательных предложений марта значится вакансия менеджера выездного сервиса с зарплатой от 80 000 рублей. В обязанности входит доставка карт, консультации клиентов и подключение сервисов. Опыт не требуется, обучение предоставляется. Гибкий график, ДМС, компенсация транспортных расходов и корпоративные бонусы.

Замыкает пятёрку топовых предложений вакансия директора магазина-партнёра с зарплатой от 78 000 рублей. В обязанности входит управление магазином как бизнесом, контроль товарооборота и персонала, взаимодействие с проверяющими органами. Требуется управленческий опыт от 6 месяцев и финансовая грамотность. Официальное трудоустройство, премии без верхней границы, медстраховка и корпоративные бонусы.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В Мурманске, Брянске, Калуге, Владимире, Вологде, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Нижневартовске в топе зарплатных предложений марта — врачи.

Зарплатные предложения от 100 000 руб. и выше для специалистов инженерных позиций поступили от работодателей Архангельска, Владимира, Иваново, Курска.

Вакансии водителей категории E на зарплату от 120 000 руб. в месяц и выше — в топе вакансий Белгорода, Благовещенска, Мурманска и Владимира.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 100 000 руб. в месяц в марте разместили работодатели Великого Новгорода, Владимира, Вологды, Иваново, Калининграда, Курска.

Архангельск