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В Архангельской области зарплата растет. Но медленно

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали зарплаты, предлагаемые местными работодателями, и выяснили, работникам каких профессиональных сфер компании предлагают самую большую зарплату, а кому меньше всего. А также насколько зарплаты в начале 2023 года отличаются от прошлогодних. 

За последний месяц зарплатные предложения работодателей Архангельской области выросли на 7 023₽ по сравнению с началом 2022 (до 53 086₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Архангельская область оказалась на пятом месте. Первое место занимает Петербург (+4 410₽ до 64 851₽). Второе место – Республика Коми (+8 400₽ до 62 269₽), топ-3 замыкает Мурманская область (+5 882₽ до 58 653₽). 

Между тем в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 45 место, опережая на 120 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Нижнего Новгорода. Перебивают уровень архангельских зарплат, опережая область в рейтинге, компании из Ростова-на-Дону (53 158₽), Свердловской области (53 236₽) и Краснодарского края (53 564₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91 943₽). 

«В разрезе профессиональных областей больше всего в Архангельской области предлагают заработать работодатели из сферы «Добыча сырья» (93 549), здесь доход вырос за год на 25 101. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Государственная служба», в Архангельской области здесь можно заработать до 80 245 (рост за год на 39 461). На третьем месте – «Высший менеджмент», здесь доход на уровне 77 512 (+12 258). При этом сильнее всего рост зарплат за год наблюдается в госсекторе (+39 461, до 80 245). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы страхования: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -4 905, до 42 657»,комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Среднее зарплатное предложение, регионы СЗФО:

регион

фев.23

фев.22

динамика за год

Санкт-Петербург

64 851 ₽

60 441 ₽

4 410 ₽

Республика Коми

62 269 ₽

53 869 ₽

8 400 ₽

Псковская область

43 437 ₽

41 815 ₽

1 623 ₽

Республика Карелия

49 517 ₽

44 279 ₽

5 238 ₽

Архангельская область

53 086 ₽

46 063 ₽

7 023 ₽

Мурманская область

58 653 ₽

52 771 ₽

5 882 ₽

Калининградская область

43 410 ₽

44 129 ₽

-720 ₽

Ленинградская область

52 440 ₽

51 029 ₽

1 411 ₽

Новгородская область

45 608 ₽

45 633 ₽

-24 ₽

Ненецкий АО

58 196 ₽

53 675 ₽

4 522 ₽

 

 (фото с https://www.b17.ru/article/soprotivlenie555/

09 март 08:18 | : Экономика

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