В Архангельской области зарплата растет. Но медленно

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали зарплаты, предлагаемые местными работодателями, и выяснили, работникам каких профессиональных сфер компании предлагают самую большую зарплату, а кому меньше всего. А также насколько зарплаты в начале 2023 года отличаются от прошлогодних.
За последний месяц зарплатные предложения работодателей Архангельской области выросли на 7 023₽ по сравнению с началом 2022 (до 53 086₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Архангельская область оказалась на пятом месте. Первое место занимает Петербург (+4 410₽ до 64 851₽). Второе место – Республика Коми (+8 400₽ до 62 269₽), топ-3 замыкает Мурманская область (+5 882₽ до 58 653₽).
Между тем в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 45 место, опережая на 120 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Нижнего Новгорода. Перебивают уровень архангельских зарплат, опережая область в рейтинге, компании из Ростова-на-Дону (53 158₽), Свердловской области (53 236₽) и Краснодарского края (53 564₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91 943₽).
«В разрезе профессиональных областей больше всего в Архангельской области предлагают заработать работодатели из сферы «Добыча сырья» (93 549₽), здесь доход вырос за год на 25 101₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Государственная служба», в Архангельской области здесь можно заработать до 80 245₽ (рост за год на 39 461₽). На третьем месте – «Высший менеджмент», здесь доход на уровне 77 512₽ (+12 258₽). При этом сильнее всего рост зарплат за год наблюдается в госсекторе (+39 461₽, до 80 245₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы страхования: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -4 905₽, до 42 657₽», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Среднее зарплатное предложение, регионы СЗФО:
регион
фев.23
фев.22
динамика за год
Санкт-Петербург
64 851 ₽
60 441 ₽
4 410 ₽
Республика Коми
62 269 ₽
53 869 ₽
8 400 ₽
Псковская область
43 437 ₽
41 815 ₽
1 623 ₽
Республика Карелия
49 517 ₽
44 279 ₽
5 238 ₽
Архангельская область
53 086 ₽
46 063 ₽
7 023 ₽
Мурманская область
58 653 ₽
52 771 ₽
5 882 ₽
Калининградская область
43 410 ₽
44 129 ₽
-720 ₽
Ленинградская область
52 440 ₽
51 029 ₽
1 411 ₽
Новгородская область
45 608 ₽
45 633 ₽
-24 ₽
Ненецкий АО
58 196 ₽
53 675 ₽
4 522 ₽