В Архангельской области зарплата растет. Но медленно

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали зарплаты, предлагаемые местными работодателями, и выяснили, работникам каких профессиональных сфер компании предлагают самую большую зарплату, а кому меньше всего. А также насколько зарплаты в начале 2023 года отличаются от прошлогодних.

За последний месяц зарплатные предложения работодателей Архангельской области выросли на 7 023₽ по сравнению с началом 2022 (до 53 086₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Архангельская область оказалась на пятом месте. Первое место занимает Петербург (+4 410₽ до 64 851₽). Второе место – Республика Коми (+8 400₽ до 62 269₽), топ-3 замыкает Мурманская область (+5 882₽ до 58 653₽).

Между тем в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 45 место, опережая на 120 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Нижнего Новгорода. Перебивают уровень архангельских зарплат, опережая область в рейтинге, компании из Ростова-на-Дону (53 158₽), Свердловской области (53 236₽) и Краснодарского края (53 564₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91 943₽).

«В разрезе профессиональных областей больше всего в Архангельской области предлагают заработать работодатели из сферы «Добыча сырья» (93 549₽), здесь доход вырос за год на 25 101₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Государственная служба», в Архангельской области здесь можно заработать до 80 245₽ (рост за год на 39 461₽). На третьем месте – «Высший менеджмент», здесь доход на уровне 77 512₽ (+12 258₽). При этом сильнее всего рост зарплат за год наблюдается в госсекторе (+39 461₽, до 80 245₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы страхования: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -4 905₽, до 42 657₽», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Среднее зарплатное предложение, регионы СЗФО:

регион фев.23 фев.22 динамика за год Санкт-Петербург 64 851 ₽ 60 441 ₽ 4 410 ₽ Республика Коми 62 269 ₽ 53 869 ₽ 8 400 ₽ Псковская область 43 437 ₽ 41 815 ₽ 1 623 ₽ Республика Карелия 49 517 ₽ 44 279 ₽ 5 238 ₽ Архангельская область 53 086 ₽ 46 063 ₽ 7 023 ₽ Мурманская область 58 653 ₽ 52 771 ₽ 5 882 ₽ Калининградская область 43 410 ₽ 44 129 ₽ -720 ₽ Ленинградская область 52 440 ₽ 51 029 ₽ 1 411 ₽ Новгородская область 45 608 ₽ 45 633 ₽ -24 ₽ Ненецкий АО 58 196 ₽ 53 675 ₽ 4 522 ₽

(фото с https://www.b17.ru/article/soprotivlenie555/)