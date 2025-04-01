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Аэропорт "Архангельск" отправляет рейсы в Турцию

Уже с сегодняшнего дня…

С 27 апреля по 16 ноября из Архангельска в Анталью дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — будут летать комфортабельные Boeing 737-800 авиакомпании Southwind Airlines. Время в пути составит около шести часов.

Кроме того…

С 1 июня увеличится частота рейсов. На маршруте Архангельск — Москва их будет пять в день по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а в остальные дни — четыре. На маршруте Архангельск — Санкт-Петербург самолеты будут вылетать шесть раз в день.

 Также с 1 июня ежедневно будет отправляться рейс Архангельск — Мурманск, а по четвергам — в Череповец.

 По средам, четвергам, пятницам и воскресеньям будут выполняться рейсы Архангельск — Сочи.

 

27 апрель 09:23 | : Экономика

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