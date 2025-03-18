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ВШЭ отметила инвестиционную активность РВК-Архангельск

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование эффективности работы 75 организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) в городах с численностью населения более 250 000 человек. Результаты показали высокую активность операторов, входящих в ГК «Росводоканал». В их числе – РВК-Архангельск. В частности, по индексу эффективности тарифной политики архангельский водоканал занимает 13 ранг из 75, по индексу экономический эффективности входит в ТОП-20.

Так, по инвестпрограмме РВК-Архангельск за семь лет в сети водоснабжения и водоотведения вложено 4 млрд 150 млн рублей.  Это строительство, модернизация и реконструкция сетей и сооружений, переданных Росводоканалу городом по двум концессионным соглашениям. Ежегодно по производственной программе на ремонт и обслуживание трубопроводов канализации тратится 20 миллионов рублей, водоснабжения — 28 миллионов.

За время работы в концессии РВК-Архангельск построил несколько дюкерных переходов через реки Кузнечиха и Северная Двина, чтобы решить проблемы перевести жителей Северного округа и острова Краснофлотский на централизованное водоснабжение и водоотведение;  проложил новые сети в поселках Гидролизного завода и Затона; реконструировал Центральную насосную канализационную станцию; построил пятикилометровый кольцевой водовод; реконструировал трубопровод по Талажскому шоссе; построил трубопровод протяженностью более шести километров от Соломбалы до Маймаксы; реконструировал семь водонасосных станций; ведет полную модернизацию Центральных очистных сооружений канализации и многое другое.

«Лидерство в рейтинге ВШЭ – это подтверждение экономической эффективности нашего предприятия. Мы реализуем масштабные проекты – строим новые водоводы и канализационные коллекторы, реконструируем производственные мощности очистных сооружений канализации и насосных станций. Для выполнения этих работ необходимо формировать стабильные источники финансирования, составляющими которых, помимо тарифа, являются привлеченные инвестиций», - говорит генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

05 май 09:37 | : Экономика

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