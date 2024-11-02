Тарифная политика РВК-Архангельск признана экспертами ВШЭ эффективной

РВК-Архангельск вошел в рейтинг водоканалов страны, которые проводят эффективную тарифную политику. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) присвоили компании 13-й ранг из 75-ти.

Эксперты проанализировали эффективность тарифной политики 75 водоканалов в городах, численностью свыше 250 тысяч человек. Всего на территории России действуют более 4 тысяч организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

Место в рейтинге определялось комплексным показателем, демонстрирующим баланс между экономическими интересами водоканала и горожанами. Индекс учитывал социальную направленность тарифа, его достаточность для обновления инфраструктуры, дифференциацию по группам потребителей и другие факторы.

РВК-Архангельск оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в соответствии с тарифами, утвержденными Агентством по тарифам и ценам Архангельской области. В тариф заложены расходы на электроэнергию, химреагенты, ремонт и обновление оборудования, закупку материалов для строительства сетей, заработную плату сотрудников, налоги и другие обязательные платежи.

«Лидерство в рейтинге ВШЭ – это подтверждение экономической эффективности нашего предприятия. Мы реализуем масштабные проекты – строим новые водоводы и канализационные коллекторы, реконструируем производственные мощности очистных сооружений канализации и насосных станций. Для выполнения этих работ необходимо формировать стабильные источники финансирования, составляющими которых, помимо тарифа, являются привлеченные инвестиции. В Архангельске тарифную политику можно назвать социально – ориентированной и сдерживающей», - говорит генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

За последние шесть лет в объекты водопроводно-канализационного хозяйства в Архангельске инвестировано более 4 млрд рублей.

В 2024 году предприятие продолжает реализацию начатых проектов, самый масштабный из которых – полная реконструкция всего комплекса Центральных очистных сооружений канализации. Сейчас ведутся работы по реновации четырех отстойников, в 2025 году специалисты РВК-Архангельск реконструируют на ЦОСК еще один первичный отстойник, приемную камеру, здание решеток и песколовок, лабораторию биологической очистки сточных вод.

Согласно результатам исследования ВШЭ, инвестиционная активность частных организаций водоснабжения и водоотведения выше, чем организаций, находящихся в муниципальной или государственной собственности. ГК «Росводоканал» стала лидером по объему инвестиций среди крупнейших частных операторов.