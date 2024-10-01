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Сто специалистов РВК-Архангельск отметят День автомобилиста

В автотранспортном цехе РВК-Архангельск сегодня работает чуть более ста специалистов. Это водители автомобилей и погрузчиков, машинисты экскаваторов и кранов, трактористы и операторы бурильной установки, слесари и механики, инженеры и диспетчеры. Ежедневно они доставляют на объекты аварийно-ремонтные бригады и технику, перевозят грузы и материалы, обеспечивают проведение земляных и погрузочных работ, управляют буровой установкой,  быстро возвращают в строй неисправную технику, занимаются логистикой. От их навыков и профессионализма зависит надежное функционирование системы водоснабжения и водоотведения столицы Поморья.

«Я пришел в водоканал 15 лет назад. Была такая хорошая практика – нового водителя делать подменным, чтобы он попробовал себя на разной технике. Потому что водительская работа –разнообразная, и не каждому подойдет, например, на том же илососе работать. Я вот водовозку водил – и понял про себя, что это – не мое, потому что здесь с людьми общаться надо, характер должен быть более спокойный. Примерно 10 лет назад я решил, что илосос в цехе канализационной сети – это как раз про меня! Я – промывщик! В 2019-м я пересел с илососа на новенькую ДКТ и до сих пор на ней работаю», - рассказал о себе водитель каналопромывочной машины Вячеслав Поршнев.

«Работа экскаваторщика — это не просто сидеть за рулем большой машины. Это настоящая ответственность. Иногда нужно работать в сложных условиях: под дождем, в грязи или в ограниченном пространстве. Но именно это делает работу интересной. Я люблю чувствовать, как мой экскаватор справляется с тяжелыми задачами, когда я аккуратно копаю или поднимаю землю. Важно быть внимательным и осторожным. Мы работаем рядом с другими людьми, а в траншеях зачастую проходят различные силовые кабеля, поэтому безопасность — на первом месте. Надо уметь читать планы и понимать, где можно копать, а где лучше не трогать. Работа экскаваторщика – это ювелирная работа», - рассказал про свою работу машинист экскаватора Андрей Заколупин, чей стаж на предприятии – 30 лет.

Сегодня водители работают на современных автомобилях и спецтехнике, которая ежегодно пополняет парк предприятия. Автотранспортный цех РВК-Архангельск насчитывает 93 единицы транспортных средств – самосвалы, илососные и каналопромывочные машины, землеройная техника, передвижные ремонтные мастерские, трактора, погрузчики, водогрейные автомобили и водовозки, бортовые автомобили, автокран, мотопомпы, дизельные электростанции, горизонтально-направленную буровую установку, две автомобильные лаборатории. Летом и осенью 2024 года автопарк пополнился парогенераторной и кран-манипуляторной установками и водовозкой, а в декабре ожидается прибытие мощной каналопромывочной машины и такого же мощного илососа. 

По подсчетам заместителя начальника автотранспортного цеха РВК-Архангельск Дениса Протасова, за день все машины наезжают порядка 2 386 километров. И тратят на это примерно  литров топлива.

«Наши водители — это настоящие герои, профессионалы, без которых невозможно решение ни одного производственного процесса, - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев. – Водитель в водоканале – это сегодня уже не просто водитель. Это человек, который приходит на помощь аварийно-ремонтной бригаде, трудясь наравне с производственниками. Труд наших водителей незаменим, и мы ценим их готовность прийти на помощь в любой ситуации».

25 октябрь 09:00 | : Экономика

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