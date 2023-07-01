Группа Аквилон делает ставку на талантливую архангельскую молодежь

Группа Аквилон и дирекция СРО «Союз профессиональных строителей» организовала экскурсию на стройплощадку ЖК «Аквилон SAGE» для студентов Архангельского техникума строительства и экономики.

Строительство жилого комплекса началось в IV квартале 2022 года, поэтому ребята могли посмотреть, как ведётся работа на начальных этапах возведения здания, и узнать, какие технологии при этом используются.

ЖК «Аквилон SAGE» - 16-этажный жилой дом на ул. Северодвинской. На данный момент строительство находится на этапе обустройства подземного паркинга, что также стало интересной для студентов деталью во время экскурсии. Они воочию могли наблюдать практически все этапы монолитной технологии возведения жилого здания.

О том, каким будет само здание, ребята узнали от руководителя департамента строительства Группы Аквилон Кирилла Осинина.

- Строящийся жилой комплекс соответствуют нашему стандарту энергоэффективности, который подразумевает, в частности, снижение теплопотерь, защиту от протечек. Наше ноу-хау - система «Умный дом». Немаловажный момент - счётчики, которые сами передают показания в ресурсоснабжающие организации. Также мы применяем систему планировки «Разумные метры»: проектируем здание так, чтобы вся площадь была использована по назначению, без каких-либо незанятых углов и ниш, - пояснил Кирилл Осинин.

Во время экскурсии студенты задавали интересующие их вопросы, которые касались не только строительства дома, но и благоустройства прилегающей территории, а также, конечно, перспектив работы в Группе Аквилон для молодых специалистов, нюансах профессии и плюсах получения уже высшего строительного образования.

Как и любым будущим специалистам, строителям очень важно изучать профессию не только в лекционных аудиториях, но и на практике. Для этого дирекция СРО регулярно проводит для них экскурсии по интересным стройплощадкам Архангельска.

- Одной из задач СРО является профориентация и популяризация рабочих и инженерных специальностей. Мы обязательно проводим экскурсии на крупные стройки Архангельска для того, чтобы привлечь внимание студентов, показать внутреннюю «стихию» работы. Нам важно, чтобы они, получив высшее или средне-специальное строительное образование, не уходили в другие сферы, а оставались с нами, - подчеркнул советник исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрий Дорофеев.

Во время таких экскурсий студентам рассказывают о новых технологиях, наиболее востребованных профессиях в строительстве и условиях работы, на которую они могут устроиться сразу после окончания своего учебного заведения.

- Такие экскурсии очень важны для нас. Когда ты изучаешь теорию, а потом видишь как это происходит вживую, все становится гораздо понятнее. После этой экскурсии у меня появилось желание устроиться на работу в компанию. Правда для начала я всё же хотел бы получить высшее образование по выбранному направлению», - поделился планами студент третьего курса Архангельского техникума строительства и экономики (специальность - «Строительство и эксплуатация строительных сооружений») Евгений Ушаков.

- Группа Аквилон активно взаимодействует с организациями среднего специального образования и САФУ им. М. В. Ломоносова по подготовке студентов профильных строительных специальностей. У нас есть опыт трудоустройства выпускников, которые в течение первых лет сумели себя проявить с хорошей стороны и сделать успешную карьеру, - отметил директор по связям с общественностью Группы Аквилон Георгий Гудим-Левкович.

В текущем году в Архангельске компания, которая в октябре отметит 20-летие, ввела в строй три жилых комплекса, 64,8 тыс. кв. м нового жилья - 928 квартир. Все они приобретены архангелогородцами. До конца года в столице Поморья и городе корабелов планируется ввести еще два жилых комплекса площадью около 50 тыс. кв. м – 777 квартир.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.