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Жители Архангельской области мечтают работать в тепле и чистоте

Прошлый 2024 год уже называют рекордным по количеству сделок на рынке офисной недвижимости: по оценкам IBC Real Estate, инвестиции в бизнес-центры достигли 354 млрд руб., в 2,5 раза превысив показатели 2023 года. Компании стараются создавать современные удобные рабочие места для своих сотрудников, однако не всем это удается. Только 58% офисных работников в СЗФО и в том числе Архангельской области считают, что трудятся в комфортных для них условиях, остальные не готовы назвать свое рабочее место удобным, уютным, чистым, теплым и функциональным. Это выяснилось в рамках совместного опроса компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты, и hh.ru. 

Рабочее место мечты – это… 

В понятие комфорта на рабочем месте большинство опрошенных местных респондентов вкладывают чистоту и порядок в офисе (77%), наличие современной техники (этот вариант в ходе опроса также выбрали еще 74% опрошенных), удобную мебель (55%), комфортную температуру воздуха (48%) и отсутствие посторонних шумов (42%). Для каждого четвертого опрошенного (26%) также важна зона отдыха на работе.

Менее важны, но тоже имеют значение для плодотворной работы наличие кофемашины и перекусов (29%), а также отсутствие сквозняков (26%). И лишь 6% опрошенных признают – им абсолютно неважно, в каком состоянии находится офис, главное – хорошие коллеги и интересные задачи. 

«Респонденты в опросе указывали и более оригинальные пожелания к рабочему месту. Например, один из участников опроса отметил, что комфорт в офисе для него зависит от… кошек: чем их больше, чем лучше. Для некоторых важно, чтобы офис был дружелюбен к собакам. Еще одна опция, которая, по мнению части местных респондентов, может сделать рабочее место комфортнее – это наличие диванов и кроватей, которые позволяют работать лежа», – отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. 

Интересно, что часть работодателей готовы идти навстречу своим сотрудникам и создавать в офисе нестандартные пространства. Например, некоторые ИТ и финансовые компании создают в офисах спортивные залы, комнаты для занятий йогой и даже фитобары, чтобы сотрудникам было проще и удобнее соблюдать баланс работы и личной жизни. 

Некоторые работодатели пошли дальше и создали у себя так называемые «комнаты сна» – специальные отдельные комнаты формата капсульного отеля для короткого перерыва или сна, что положительно влияет на продуктивность и эффективность работы. Еще одна фишка – звукоизолированные комнаты для вымещения агрессии, где сотрудник может получить эмоциональную разрядку и «прокричаться».

21 январь 09:30 | : Экономика

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