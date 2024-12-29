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Аэропорт «Архангельск» снова станет воротами на турецкие курорты

Как сообщают сразу несколько изданий, 27 апреля возобновляется авиасообщение между Архангельском и турецкой Антальей. Рейсы будет выполнять авиакомпания Southwind Airlines на самолетах Boeing 737. Время полета составит 6 часов. 

Но есть нюанс. Авиабилеты можно будет приобрести только в пакете от турагентства PEGAS Touristik, куда также входят проживание в отелях разной звездности и питание. Как обычно, есть лазейки на различных сайтах-агрегаторах, но там стоимость перелета выльется в немалую сумму.

В любом случае, от себя Аэропорт им. Ф.А. Абрамова обещает всем пассажирам обслуживание по высшему класс.

21 январь 08:30 | : Экономика

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