Аэропорт «Архангельск» снова станет воротами на турецкие курорты

Как сообщают сразу несколько изданий, 27 апреля возобновляется авиасообщение между Архангельском и турецкой Антальей. Рейсы будет выполнять авиакомпания Southwind Airlines на самолетах Boeing 737. Время полета составит 6 часов.

Но есть нюанс. Авиабилеты можно будет приобрести только в пакете от турагентства PEGAS Touristik, куда также входят проживание в отелях разной звездности и питание. Как обычно, есть лазейки на различных сайтах-агрегаторах, но там стоимость перелета выльется в немалую сумму.

В любом случае, от себя Аэропорт им. Ф.А. Абрамова обещает всем пассажирам обслуживание по высшему класс.