В Архангельской области продолжается зарплатная гонка на фоне дефицита кадров

Анализ рынка труда Архангельской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024, так и начали 2025 год.

Анализ архангельского рынка труда показывает, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 69,6 тыс. рублей, что на 19 тыс. больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают административному персоналу (более 153 тыс. рублей), в сфере логистики и перевозок (около 150 тыс.), а также домашнему и обслуживающему персоналу (около 140 тыс.). Высокодоходными являются в Архангельской области и сфера сельского хозяйства (более 138 тыс.), область топ-менеджмента (122 тыс.), добывающий сектор (119 тыс.) и сфера рабочего персонала (102 тыс.). Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+106 тыс.), дворников, курьеров и другого обслуживающего персонала (в среднем на 66 тыс.), геологов и геодезистов (+30 тыс.) и работников сферы туризма и общепита (+24 тыс.).

Профсфера 2024 2023 Динамика за год, руб. Административный персонал 153 241 ₽ 46 939 ₽ 106 303 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 149 911 ₽ 103 319 ₽ 46 592 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 139 395 ₽ 73 492 ₽ 65 903 ₽ Сельское хозяйство 138 422 ₽ 96 169 ₽ 42 253 ₽ Высший и средний менеджмент 121 814 ₽ 100 269 ₽ 21 545 ₽ Добыча сырья 119 250 ₽ 89 572 ₽ 29 678 ₽ Рабочий персонал 102 311 ₽ 84 860 ₽ 17 451 ₽ Строительство, недвижимость 95 506 ₽ 79 965 ₽ 15 542 ₽ Производство, сервисное обслуживание 89 753 ₽ 75 430 ₽ 14 322 ₽ Автомобильный бизнес 78 847 ₽ 75 968 ₽ 2 879 ₽ Медицина, фармацевтика 69 886 ₽ 50 000 ₽ 19 886 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 66 207 ₽ 42 235 ₽ 23 972 ₽ Маркетинг, реклама, PR 63 842 ₽ 53 208 ₽ 10 635 ₽ Управление персоналом, тренинги 58 819 ₽ 52 489 ₽ 6 330 ₽ Информационные технологии 54 241 ₽ 54 132 ₽ 109 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 52 615 ₽ 47 667 ₽ 4 948 ₽ Наука, образование 51 893 ₽ 35 772 ₽ 16 121 ₽ Безопасность 50 846 ₽ 42 222 ₽ 8 624 ₽ Финансы, бухгалтерия 50 240 ₽ 45 714 ₽ 4 526 ₽ Розничная торговля 46 336 ₽ 40 432 ₽ 5 904 ₽

Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025?

Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%, а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%).

63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.