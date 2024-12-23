В Архангельской области продолжается зарплатная гонка на фоне дефицита кадров

Анализ рынка труда Архангельской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024, так и начали 2025 год.
Анализ архангельского рынка труда показывает, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 69,6 тыс. рублей, что на 19 тыс. больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают административному персоналу (более 153 тыс. рублей), в сфере логистики и перевозок (около 150 тыс.), а также домашнему и обслуживающему персоналу (около 140 тыс.). Высокодоходными являются в Архангельской области и сфера сельского хозяйства (более 138 тыс.), область топ-менеджмента (122 тыс.), добывающий сектор (119 тыс.) и сфера рабочего персонала (102 тыс.). Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+106 тыс.), дворников, курьеров и другого обслуживающего персонала (в среднем на 66 тыс.), геологов и геодезистов (+30 тыс.) и работников сферы туризма и общепита (+24 тыс.).
Профсфера
2024
2023
Динамика за год, руб.
Административный персонал
153 241 ₽
46 939 ₽
106 303 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
149 911 ₽
103 319 ₽
46 592 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
139 395 ₽
73 492 ₽
65 903 ₽
Сельское хозяйство
138 422 ₽
96 169 ₽
42 253 ₽
Высший и средний менеджмент
121 814 ₽
100 269 ₽
21 545 ₽
Добыча сырья
119 250 ₽
89 572 ₽
29 678 ₽
Рабочий персонал
102 311 ₽
84 860 ₽
17 451 ₽
Строительство, недвижимость
95 506 ₽
79 965 ₽
15 542 ₽
Производство, сервисное обслуживание
89 753 ₽
75 430 ₽
14 322 ₽
Автомобильный бизнес
78 847 ₽
75 968 ₽
2 879 ₽
Медицина, фармацевтика
69 886 ₽
50 000 ₽
19 886 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
66 207 ₽
42 235 ₽
23 972 ₽
Маркетинг, реклама, PR
63 842 ₽
53 208 ₽
10 635 ₽
Управление персоналом, тренинги
58 819 ₽
52 489 ₽
6 330 ₽
Информационные технологии
54 241 ₽
54 132 ₽
109 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
52 615 ₽
47 667 ₽
4 948 ₽
Наука, образование
51 893 ₽
35 772 ₽
16 121 ₽
Безопасность
50 846 ₽
42 222 ₽
8 624 ₽
Финансы, бухгалтерия
50 240 ₽
45 714 ₽
4 526 ₽
Розничная торговля
46 336 ₽
40 432 ₽
5 904 ₽
Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025?
Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.
«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.
Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.
В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%, а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%).
63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.