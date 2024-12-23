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В Архангельской области продолжается зарплатная гонка на фоне дефицита кадров

 Анализ рынка труда Архангельской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024, так и начали 2025 год. 

Анализ архангельского рынка труда показывает, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 69,6 тыс. рублей, что на 19 тыс. больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают административному персоналу (более 153 тыс. рублей), в сфере логистики и перевозок (около 150 тыс.), а также домашнему и обслуживающему персоналу (около 140 тыс.). Высокодоходными являются в Архангельской области и сфера сельского хозяйства (более 138 тыс.), область топ-менеджмента (122 тыс.), добывающий сектор (119 тыс.) и сфера рабочего персонала (102 тыс.). Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+106 тыс.), дворников, курьеров и другого обслуживающего персонала (в среднем на 66 тыс.), геологов и геодезистов (+30 тыс.) и работников сферы туризма и общепита (+24 тыс.). 

Профсфера

2024

2023

Динамика за год, руб.

Административный персонал

           153 241 ₽ 

            46 939 ₽ 

                            106 303 ₽ 

Транспорт, логистика, перевозки

           149 911 ₽ 

           103 319 ₽ 

                              46 592 ₽ 

Домашний, обслуживающий персонал

           139 395 ₽ 

            73 492 ₽ 

                              65 903 ₽ 

Сельское хозяйство

           138 422 ₽ 

            96 169 ₽ 

                              42 253 ₽ 

Высший и средний менеджмент

           121 814 ₽ 

           100 269 ₽ 

                              21 545 ₽ 

Добыча сырья

           119 250 ₽ 

            89 572 ₽ 

                              29 678 ₽ 

Рабочий персонал

           102 311 ₽ 

            84 860 ₽ 

                              17 451 ₽ 

Строительство, недвижимость

            95 506 ₽ 

            79 965 ₽ 

                              15 542 ₽ 

Производство, сервисное обслуживание

            89 753 ₽ 

            75 430 ₽ 

                              14 322 ₽ 

Автомобильный бизнес

            78 847 ₽ 

            75 968 ₽ 

                                2 879 ₽ 

Медицина, фармацевтика

            69 886 ₽ 

            50 000 ₽ 

                              19 886 ₽ 

Туризм, гостиницы, рестораны

            66 207 ₽ 

            42 235 ₽ 

                              23 972 ₽ 

Маркетинг, реклама, PR

            63 842 ₽ 

            53 208 ₽ 

                              10 635 ₽ 

Управление персоналом, тренинги

            58 819 ₽ 

            52 489 ₽ 

                                6 330 ₽ 

Информационные технологии

            54 241 ₽ 

            54 132 ₽ 

                                   109 ₽ 

Продажи, обслуживание клиентов

            52 615 ₽ 

            47 667 ₽ 

                                4 948 ₽ 

Наука, образование

            51 893 ₽ 

            35 772 ₽ 

                              16 121 ₽ 

Безопасность

            50 846 ₽ 

            42 222 ₽ 

                                8 624 ₽ 

Финансы, бухгалтерия

            50 240 ₽ 

            45 714 ₽ 

                                4 526 ₽ 

Розничная торговля

            46 336 ₽ 

            40 432 ₽ 

                                5 904 ₽ 

 

Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025?

Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. 

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%. 

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%, а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%). 

63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить. 

16 январь 08:42 | : Экономика

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