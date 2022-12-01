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Король профессий в Архангельской области - продавец-консультант

По итогам 2022 года тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной – это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение.

По сравнению с 2021 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер прошлого года - профессия водителя – сместилась на третье место. Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которая она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает 2-е место. Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место (4), что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года. 

Суммарно на десять самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее ста вакансий по всей России в 2022 г.) – это комплаенс-менеджер и бортпроводник(-ца).

Тройка лидеров востребованных профессий в Архангельской области отличается от российских: врач вошел в число самых востребованных профессий у местных работодателей, заняв второе место. Также в отличие от общероссийской десятки в Архангельской области особо востребованы машинисты, разнорабочие и сварщики, а вот в Москве - маркетологи и пиарщики.

Топ-15 самых востребованных профессий в Архангельской области по итогам 2022 года.

Место в рейтинге 2022 года 

Роль

Кол-во вакансий, в тыс. шт.

1

Продавец-консультант, продавец-кассир

2,8

2

Врач

1,7

3

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

1,6

4

Водитель

1,3

5

Повар, пекарь, кондитер

0,9

6

Машинист

0,9

7

Бухгалтер

0,7

8

Разнорабочий

0,6

9

Слесарь, сантехник

0,6

10

Сварщик

0,5

11

Электромонтажник

0,5

12

Администратор

0,4

13

Упаковщик, комплектовщик

0,4

14

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

0,4

15

Директор магазина, директор сети магазинов

0,4

 

В списке массовых профессий в Архангельской области обращает на себя внимание также продавец-консультант, который вошел в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также архангелогородцы достаточно часто искали работу в этом году в качестве менеджеров по продажам, администраторов, водителей, курьеров, бухгалтеров и официантов.  

15 декабрь 08:42 | : Экономика

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