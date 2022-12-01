Король профессий в Архангельской области - продавец-консультант

По итогам 2022 года тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной – это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение.
По сравнению с 2021 годом в распределении востребованных профессий на рынке труда в РФ текущего года произошли существенные изменения. Так, лидер прошлого года - профессия водителя – сместилась на третье место. Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которая она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает 2-е место. Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место (4), что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года.
Суммарно на десять самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее ста вакансий по всей России в 2022 г.) – это комплаенс-менеджер и бортпроводник(-ца).
Тройка лидеров востребованных профессий в Архангельской области отличается от российских: врач вошел в число самых востребованных профессий у местных работодателей, заняв второе место. Также в отличие от общероссийской десятки в Архангельской области особо востребованы машинисты, разнорабочие и сварщики, а вот в Москве - маркетологи и пиарщики.
Топ-15 самых востребованных профессий в Архангельской области по итогам 2022 года.
Место в рейтинге 2022 года
Роль
Кол-во вакансий, в тыс. шт.
1
Продавец-консультант, продавец-кассир
2,8
2
Врач
1,7
3
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
1,6
4
Водитель
1,3
5
Повар, пекарь, кондитер
0,9
6
Машинист
0,9
7
Бухгалтер
0,7
8
Разнорабочий
0,6
9
Слесарь, сантехник
0,6
10
Сварщик
0,5
11
Электромонтажник
0,5
12
Администратор
0,4
13
Упаковщик, комплектовщик
0,4
14
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
0,4
15
Директор магазина, директор сети магазинов
0,4
В списке массовых профессий в Архангельской области обращает на себя внимание также продавец-консультант, который вошел в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также архангелогородцы достаточно часто искали работу в этом году в качестве менеджеров по продажам, администраторов, водителей, курьеров, бухгалтеров и официантов.