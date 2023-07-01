Дмитрий Морев объявил зимний регламент работы понтонной переправы на Бревенник

Транспортная переправа на Бревенник вновь будет работать круглосуточно и бесплатно. Об этом сообщил глава Архангельска:



- В прошлом году впервые понтон 14 лесозавод – МЛП работал для людей бесплатно, поскольку из бюджета мы выделили средства на организацию зимнего сообщения с островом.



Практика оказалась положительной, и сейчас мы заключаем контракт сразу на два года. Жители Бревенника могут быть уверены, что в ближайшие две зимы понтон будет организован, и оплата с автомобилистов браться не будет.



Большие ремонтные работы и покраска конструкций были проведены в прошлом году, и на данный момент понтон в исправном состоянии. По условиям контракта подрядчик ООО «Мост» приступит к монтажу наплавного моста после формирования устойчивого ледостава.