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Кадровики Поморья презентуют профессии будущего с высокими зарплатами

 

Эксперты hh.ru изучили рынок труда и назвали профессии, которые пользуются спросом сейчас, а также будут востребованы в ближайшем будущем и будут приносить самый высокий заработок. 

Начинать нужно безусловно с IT-сферы, которая переживала подъём, небывалый разгон зарплат, затем падение спроса и снижение зарплатной гонки. Тем не менее, именно здесь есть те специалисты, без которых бизнес не сможет обойтись – во-первых, это разработчики ПО (особенно востребованы специалисты в сферах искусственного интеллекта (AI), машинного обучения (ML), разработки приложений для мобильных устройств, веб-разработки и облачных технологий). 

Дальше идут специалисты по кибербезопасности, т.к. повышение уровня киберугроз делает этих экспертов чрезвычайно востребованными. А в связи с тем, что анализ больших данных (big data) становится все более важным для бизнеса и государственных организаций, будут востребованы и Data scientists и аналитики данных. Прямо сейчас в Архангельской области уже есть предложения для ИТ-специалистов с зарплатой значительно выше среднего (на данный момент средний доход айтишника в регионе остановился на уровне 50 тыс. рублей): 

«Стоит упомянуть и специалистов по cloud-технологиям: повышение популярности облачных сервисов делает их высоко востребованными. Сюда же и идут и специалисты по VR/AR, технологии виртуальной и дополненной реальности находят все большее применение в различных сферах, от игр до медицины» – комментирует Ирина Пущаева, эксперт Карьерного маркетплейса hh.ru, HR-эксперт, резюмерайтер. 

Не останутся в стороне и другие сферы – не IT единым. Если уже сейчас в связи с перестройкой логистических цепочек водители категории Е стали одними из самых высокооплачиваемых на рынке труда и получили гордое название «новое золото», то нет ничего удивительного, что оптимизация логистических процессов становится все более важной задачей для бизнеса и будут очень нужны специалисты по логистике и управлению цепями поставок (Supply chain). Рост популярности онлайн-торговли и цифровых каналов маркетинга делает специалистов в этой области очень востребованными – поэтому в топе будут и специалисты по маркетингу и продажам именно в онлайн-сегменте. 

Можно выделить и ещё три категории популярных профессий будущего: это специалисты по устойчивому развитию, которые будут важны в связи с усилением внимания к экологическим и социальным вопросам. Специалисты в сфере здравоохранения и сейчас в жёстком дефиците. Кроме того, увеличение продолжительности жизни и появление новых болезней делает медиков и других медицинских специалистов, а также научных сотрудников очень востребованными как для лечения людей, так и для изучения болезней и отклонений. Специалисты в сфере образования с современными навыками и психологи, а также коучи, владеющие актуальной повесткой, тоже будут крайне важными специалистами будущего.

«Чтобы оставаться конкурентоспособным в динамично меняющемся мире, важно следить за трендами на рынке труда, развивать гибкие навыки, постоянно обучаться и не бояться менять профессию», – советует Ирина Пущаева.  

02 декабрь 10:47 | : Экономика

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