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Прогноз рынка труда в IT-сфере на 2023-й

Тенденции, которые будут влиять на рынок труда в IT в 2023 году: подбор на удаленку разработчиков из регионов продолжит развиваться; в конкурентной борьбе за высококвалифицированные кадры приоритет у компаний, предоставляющих отсрочку от мобилизации; наиболее привлекательными с точки зрения зарплат станут проекты импортозамещения ПО и технологий.

 Высоко востребованными останутся и специалисты по информационной безопасности, в том числе по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. Компании буквально «охотятся» за высококвалифицированными кандидатами, но их крайне мало.

 В наступающем году останутся востребованными специалисты e-commerce и цифрового продвижения, так как они напрямую влияют на прибыль компаний.

 Потребность компаний в исследовании больших данных для оптимизации бизнес-процессов и увеличения прибыли формируют запрос на разработчиков и аналитиков баз данных.

17 декабрь 07:47 | : Экономика

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