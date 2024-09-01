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РВК-Архангельск признан организацией высокой социальной эффективности

Предприятие отмечено призовыми местами на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области высоко оценило заботу руководства о персонале, удостоив РВК-Архангельск вторым местом в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и третьим местом в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

В своей деятельности РВК-Архангельск уделяет большое внимание созданию благоприятной социальной среды внутри коллектива, в котором работают более 800 человек. На предприятии реализуются программы профессионального и личностного развития персонала, предоставляется расширенный социальный пакет, ведется работа по развитию здорового и активного образа жизни среди работников и членов их семей. Много внимания уделяется спорту: для работников действует льготная программа в одной из сетей фитнес-клубов города,  есть возможность заниматься игровыми видами спорта в спортивном зале предприятия, проводятся турниры и корпоративная спартакиада.

«Наша компания предоставляет широкий спектр возможностей для профессионального развития работников и их карьерного роста. Ведётся системная работа по адаптации новичков на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. В РВК-Архангельск созданы специальные условия для молодых специалистов, внедрена программа наставничества. Сотрудники регулярно участвуют в конференциях различного уровня. Сегодня  трудиться в водоканале – это не просто про труд, это еще и про интересную и насыщенную жизнь внутри своего профессионального коллектива», - отметила директор по персоналу РВК-Архангельск Алиса Елисеева.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно в течение более 20 лет. Его цели – привлечь общественное внимание к решению социальных вопросов на уровне организаций и выявить лучшие социальные проекты. Участие в конкурсе даёт организациям возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшении условий труда, развитии социального партнёрства, формировании здорового образа жизни.

27 сентябрь 14:39 | : Экономика

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