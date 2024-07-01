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В Котласе не осталось работников автотранспорта

Об этом сообщают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА KOT’News.

- C 1 сентября Котлас останется без перевозчика Алексея Мишина

 Такую информацию нам сообщили в компании перевозчика Алексея Мишина, который 25 августа 2024 года уведомил администрацию города о расторжении контракта на перевозку пассажиров с 1 сентября 2024 года.

 Основная причина, по которой Алексей Мишин решил досрочно расторгнуть контракт, заключенный 1 декабря 2023 года, это отсутствие работников.

Жители славного города уже задаются вопросом – а нормально платить людям не пробовали?!

26 август 10:42 | : Экономика / Скандалы

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