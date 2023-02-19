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Герои не носят плащи. «Вольное дело» выявило скромного котласского рукожопа

Как пишет член Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» интернет-издание «KON’News», им оказался Алексей Худышин. Обласканный еще Андреем Бральниным, он и при Светлане Дейнеко («профессионалами не разбрасываются») с завидным постоянством получает выгодные муниципальные заказы. Которые выполняет, мягко говоря, спустя рукава.

В своей фирменной ироничной манере наши коллеги описывают работу фирмы «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» (как известно, чем звонче и длиннее название, тем больше претензий) к работе:

«Достаточно проехаться по объектам, где фирма Алексея Худышина выступала подрядчиком (или субподрядчиком), чтобы оценить, насколько масштабно и качественно были выполнены те или иные работы. А на некоторых объектах применялись даже такие сложные строительные технологии, чтобы придать им винтажный вид, так сказать «под старину».

Далее идет описание объектов, сопровождаемое фотографиями, которые уделали горе-мастера этого, прости-господи, «ДИЗАЙНА»: крыльцо Котласского ДК и его собрата по несчастью при входе в городскую администрацию; новое здание детсада на улице Кедрова; «Горбатый мостик»; стадион «Салют», дорога по проспекту Мира.

Полным описанием, а также фото-фактами рукожопства фирмы Худышина, можно насладиться, пройдя по этой ссылке - https://kotnews29.ru/news/society/2081/.

В конце материала наши коллеги умиляются важным достоинством главы «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЯ»:

«Как видим, куда не кинь взор, везде успехи и достижения! А Алексей-человек скромный, и предпочитает о своих заслугах не хвастаться по местному телевидению. Потому что настоящие герои не носят плащи!».

Впрочем, ничего удивительного – деньги любят тишину. Особенно шальные деньги…


08 апрель 11:51 | : Экономика / Скандалы

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