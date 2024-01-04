Поморские лесоустроители готовятся к посевным работам

28 мая прошла коллективная тренировка лесоустроителей по анализу качества проведения и результативности мероприятий по сохранению лесов в Емецком лесничестве Архангельской области. Прохождение коллективной тренировки – обязательное условие для получения допуска к полевым таксационным работам по государственному заданию, сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков.

В мероприятии приняли участие представители Архангельского филиала Рослесинфорга, представители Департамента лесного хозяйство по Северо-Западному федеральному округу, Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а также представители Емецкого, Карпогорского и Обозерского лесничеств региона.

Специалисты Емецкого лесничества проводили тренировки на своей территории и принимали «гостей» из Обозерского и Карпогорского лесничеств, которые продели путь длинной в 400 км в каждую сторону, преодолевая паромную переправу через реку Пинегу.

«В ходе коллективной тренировки на семи лесных участках специалисты отработали порядок проведения натурных обследований, навыки глазомерной таксации по определению количественных и качественных характеристик лесных насаждений, их санитарное состояние, состояние лесных культур. Участники рассмотрели вопросы контроля, сдачи, приемки работ. Также был проработан порядок участия представителей лесничеств в натурных обследованиях. По результатам коллективной тренировки все участники допущены к натурному обследованию лесных участков и уже 29 мая приступили к полевым работам» - добавил Андрей Третьяков.