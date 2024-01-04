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Поморские лесоустроители готовятся к посевным работам

28 мая прошла коллективная тренировка лесоустроителей по анализу качества проведения и результативности мероприятий по сохранению лесов в Емецком лесничестве Архангельской области. Прохождение коллективной тренировки – обязательное условие для получения допуска к полевым таксационным работам по государственному заданию, сообщил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков. 

В мероприятии приняли участие представители Архангельского филиала Рослесинфорга, представители Департамента лесного хозяйство по Северо-Западному федеральному округу, Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а также представители Емецкого, Карпогорского и Обозерского лесничеств региона.

 Специалисты Емецкого лесничества проводили тренировки на своей территории и принимали «гостей» из Обозерского и Карпогорского лесничеств, которые продели путь длинной в 400 км в каждую сторону, преодолевая паромную переправу через реку Пинегу.

 «В ходе коллективной тренировки на семи лесных участках специалисты отработали порядок проведения натурных обследованийнавыки глазомерной таксации по определению количественных и качественных характеристик лесных насаждений, их санитарное состояние, состояние лесных культурУчастники рассмотрели вопросы контроля, сдачи, приемки работТакже был проработан порядок участия представителей лесничеств в натурных обследованиях. По результатам коллективной тренировки все участники допущены к натурному обследованию лесных участков и уже 29 мая приступили к полевым работам» - добавил Андрей Третьяков.

11 июнь 10:50 | : Экономика

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