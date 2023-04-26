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Меньше 5% жителей Архангельской области считают себя трудолюбивыми

Служба исследований hh.ru проанализировала почти 30 000 актуальных резюме жителей Архангельской области и выяснила, сколько из них считают трудолюбие своим ключевым качеством.

Всего 4,1% (или более 1 200) соискателей из Архангельской области написали в своих резюме, что являются трудолюбивыми. По доле таких соискателей регион занял лишь 49 место в России. 

Интересно, что трудолюбивые соискатели в среднем рассчитывают на более высокую заработную плату, нежели те, кто не указал в своем резюме этот навык. Так, в среднем трудолюбивые жители Архангельской области рассчитывают на заработок в 51 900 рублей, а все остальные – на 47 921 рублей. 

В целом по стране трудолюбие в число своих ключевых качеств включили 4,3% соискателей (или 357 тыс. чел.). Чаще всего трудолюбивых соискателей можно встретить в Ненецком АО (6,0% от всех соискателей регионе), Ямало-Ненецком АО (5,6%) и Республике Татарстан (5,6%). 

В профессиональном разрезе трудолюбивых соискателей чаще всего можно встретить среди геологов (7,5% из них делают акцент на трудолюбии в своих резюме), агрономов (7,4%), операторов производственной линии (6,9%), официантов и барменов (6,9%), товароведов (6,7%), массажистов (6,7%), операторов станков с ЧПУ (6,6%), технологов (6,4%), лаборантов (6,4%) и менеджеров ресторана (6,3%). 

При этом работодатели тоже ценят это качество в работниках: с начала года трудолюбие как важное качество для работника упомянули в более чем 2300 вакансий. За год потребность именно в трудолюбивых работниках у бизнеса выросла на 103%. 

Чаще всего подобное требование, чтобы работник был максимально трудолюбив, указывают в своих вакансиях работодатели из сферы розничной торговли, строительства, общепита, а также ИТ-сферы. Реже всего ждут, что будущий работник будет супер-трудолюбив, судя по числу вакансий, работодатели из сферы энергетики и тяжелого машиностроения. 

25 май 07:58 | : Будни

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