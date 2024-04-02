Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск готов к работе в условиях ледохода и паводка

В период 25-26 апреля в Архангельске ожидают ледоход. Для стабильной работы в период весеннего половодья предприятие полностью обеспечено всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды и стоков. Качество питьевой воды находится под ежедневным контролем. Пробы воды специалисты лаборатории берут каждые два часа.

«Мы ежедневно проверяем как химические, так и бактериологические показатели, а также мутность, цветность и ряд других. Сейчас вода становится более жесткой, но это никак не скажется на качестве питьевого ресурса в квартирах горожан. Мы полностью контролируем все параметры», — отметил начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Павел Абдрахимов.

Все подразделения и цеха РВК-Архангельск обеспечены необходимым оборудованием и запасом материалов для проведения аварийно-ремонтных работ. Автотранспортный цех оснащен комплектующими и расходными материалами, а также стратегическим запасом ГСМ. Вся техника предприятия, в том числе каналопромывочные машины и илососы, готовы к эксплуатации. В условиях возросшей нагрузки на систему водоотведения из-за обильного таяния снега и льда, особое внимание уделено стабильному функционированию канализационных трубопроводов и колодцев.

«В условиях прохождения ледохода и паводка все производственные объекты находятся под непрерывным контролем специалистов и руководства РВК-Архангельск. Мы проводим профилактические осмотры, промывку магистральных коллекторов, чтобы система водоснабжения и водоотведения функционировала в штатном режиме. В период проведения майских праздников все службы предприятия будут работать в режиме повышенной готовности», — подчеркнул главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

После реконструкции Центральная насосная канализационная станция способна перекачать через себя значительно больший объем стоков, чем это было в предыдущие годы. Это обеспечат четыре новых мощных насоса. В оптимальном режиме они осуществляют перекачку 4100 куб метров стоков в час. При необходимости производительность каждого насосного агрегата может быть доведена до 1250-1300 куб метров в час, общая производительность станции может быть доведена до 5-5,2 тыс. кб м в час. Это позволит пройти паводок в штатном режиме.

25 апрель 09:50 | : Экономика

Главные новости


Не сыграть ли нам…
Жить сейчас. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (302)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20