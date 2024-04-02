РВК-Архангельск готов к работе в условиях ледохода и паводка

В период 25-26 апреля в Архангельске ожидают ледоход. Для стабильной работы в период весеннего половодья предприятие полностью обеспечено всеми необходимыми химическими реагентами для очистки воды и стоков. Качество питьевой воды находится под ежедневным контролем. Пробы воды специалисты лаборатории берут каждые два часа.

«Мы ежедневно проверяем как химические, так и бактериологические показатели, а также мутность, цветность и ряд других. Сейчас вода становится более жесткой, но это никак не скажется на качестве питьевого ресурса в квартирах горожан. Мы полностью контролируем все параметры», — отметил начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Павел Абдрахимов.

Все подразделения и цеха РВК-Архангельск обеспечены необходимым оборудованием и запасом материалов для проведения аварийно-ремонтных работ. Автотранспортный цех оснащен комплектующими и расходными материалами, а также стратегическим запасом ГСМ. Вся техника предприятия, в том числе каналопромывочные машины и илососы, готовы к эксплуатации. В условиях возросшей нагрузки на систему водоотведения из-за обильного таяния снега и льда, особое внимание уделено стабильному функционированию канализационных трубопроводов и колодцев.

«В условиях прохождения ледохода и паводка все производственные объекты находятся под непрерывным контролем специалистов и руководства РВК-Архангельск. Мы проводим профилактические осмотры, промывку магистральных коллекторов, чтобы система водоснабжения и водоотведения функционировала в штатном режиме. В период проведения майских праздников все службы предприятия будут работать в режиме повышенной готовности», — подчеркнул главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

После реконструкции Центральная насосная канализационная станция способна перекачать через себя значительно больший объем стоков, чем это было в предыдущие годы. Это обеспечат четыре новых мощных насоса. В оптимальном режиме они осуществляют перекачку 4100 куб метров стоков в час. При необходимости производительность каждого насосного агрегата может быть доведена до 1250-1300 куб метров в час, общая производительность станции может быть доведена до 5-5,2 тыс. кб м в час. Это позволит пройти паводок в штатном режиме.