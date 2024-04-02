Аэропорт "Архангельск" отправляет на майские праздники в Минск

21 апреля состоится первый рейс Архангельск – Минск - Архангельск!

С 25 апреля по 16 мая регулярные прямые авиаперелеты в Республику Беларусь будут осуществляться по четвергам, с 26 мая до конца октября – каждое воскресенье.

Вылет из Архангельска в 11:00.

Время полета составит чуть более 2х часов.



Это отличная новость для всех, кто хочет отправиться в столицу Беларуси и насладиться ее красотами. Город с богатой историей и культурой, который привлекает туристов со всего мира.



Минск - это славянская самобытность, средневековая чопорность и легкая современность.

Множество достопримечательностей, таких как Костёл Святого Симеона и Святой Елены, Кафедральный собор Сошествия Святого Духа и Минская городская ратуша .

Особенно хочется прогуляться.

Верхний город просто создан для того, чтобы наслаждаться. В этой исторической части города располагаются такие достопримечательности Минска, как гостиный двор, минский театр, Музыкальный переулок и площадь Свободы.

С 9 по 15 июля пройдет ежегодный Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.

В программе фестиваля представлены разные жанры музыки, театра, кино, изобразительного искусства и народные ремёсла. Один из крупнейших фестивалей в Восточной Европе.

И конечно же обязательно стоит попробовать местную кухню - драники, колдуны, клецки и другие блюда.



Теперь доступна Экспресс - отправка груза и почты из Архангельска в Минск и обратно прямыми рейсами!

Вы можете отправить документы, почту, посылки, груз любых габаритов, уже через пару часов они будут доставлены.