«И дороги у вас тоже плохие». «ЭкоИнтегратор» пустил слезу

РегОператор по обороту ТКО в Архангельской области разместил душераздирающий ролик, на котором его мусоровозы пытаются проехать по поморскому бездорожью. Этим на уровне подсознания читателей объясняется, почему часть районов региона (Устьянский, Вельский, Вилегодский, Плесецкий, Котласский, Каргопольский) зарастают невывезенным мусором.

Комментарий к показу от врио генерального директора «ЭкоИнтегратора» Евгения Шидловского (предыдущий гендир компании пребывает в архангельском СИЗО, его подозревают в коррупции):

- Водители снимают видео на проблемных участках дорог. Конечно, размытие чаще возникает в небольших населенных пунктах и частном секторе. Мы отправляем кадры в местные администрации и просим обеспечить транспортную доступность, чтобы избежать сбоев с вывозом отходов. Здесь важно слышать друг друга и оперативно реагировать. Там, где не смог проехать мусоровоз, не проедут и скорая, и пожарные, и другие жизненно важные службы.

Наблюдатели от редакции удивляются – неужели при заходе в регион аналитики компании не выяснили, что в Поморье лишь пятая часть дорог имеет асфальтовое покрытие, все остальное – грунтовка, которую размывает в межсезонье?! Однако счета за свои услуги «ЭкоИнтегратор» выставляет точно в срок, несмотря ни на какие преграды.

Впрочем, известно, что мешает плохому танцору на сцене…