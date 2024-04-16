Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«И дороги у вас тоже плохие». «ЭкоИнтегратор» пустил слезу

РегОператор по обороту ТКО в Архангельской области разместил душераздирающий ролик, на котором его мусоровозы пытаются проехать по поморскому бездорожью. Этим на уровне подсознания читателей объясняется, почему часть районов региона (Устьянский, Вельский, Вилегодский, Плесецкий, Котласский, Каргопольский) зарастают невывезенным мусором.

Комментарий к показу от врио генерального директора «ЭкоИнтегратора» Евгения Шидловского (предыдущий гендир компании пребывает в архангельском СИЗО, его подозревают в коррупции):

Водители снимают видео на проблемных участках дорог. Конечно, размытие чаще возникает в небольших населенных пунктах и частном секторе. Мы отправляем кадры в местные администрации и просим обеспечить транспортную доступность, чтобы избежать сбоев с вывозом отходов. Здесь важно слышать друг друга и оперативно реагировать. Там, где не смог проехать мусоровоз, не проедут и скорая, и пожарные, и другие жизненно важные службы. 

Наблюдатели от редакции удивляются – неужели при заходе в регион аналитики компании не выяснили, что в Поморье лишь пятая часть дорог имеет асфальтовое покрытие, все остальное – грунтовка, которую размывает в межсезонье?! Однако счета за свои услуги «ЭкоИнтегратор» выставляет точно в срок, несмотря ни на какие преграды.

Впрочем, известно, что мешает плохому танцору на сцене…

16 апрель 13:12 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Песни без слов. Мистификации
Гармония во всем. Депутаты АрхГорДумы на неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (194)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20