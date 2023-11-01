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Архангельские острова зарастают мусором. РегОператор отмазывается

Как ранее сообщало региональное отделение Общероссийского народного фронта, островные территории областного центра, такие как Хабарка и Бревенник, находятся на грани мусорного коллапса – отходы оттуда по разным причинам не вывозятся.

В такую же ситуацию попал и Кегостров – региональные оператор ТКО сообщил о приостановке своей деятельности на отдаленной территории. В этом «ЭкоИнтегратор» винит местные власти, как районные, так и городские.

Комментарий Евгения Шидловского, врио гендиректора «ЭкоИнтегратора»:

«Мы, как и раньше, готовы вывозить отходы с островов. Важно найти и договориться о безопасном для людей и окружающей среды решении. Сейчас мы по мере возможности расчищаем накопления ТКО с Хабарки и Бревенника. Но возобновить регулярный вывоз, пока не будут оборудованы площадки, не можем. Для жителей островов будет сделан перерасчет за услугу по обращению с ТКО».

По мнению исполнителя контракта, проблемой должна заняться межрайонная природоохранная прокуратура. Однако по мнению наблюдателей от редакции, жителям «мусорных» островов глубоко наплевать, кто виноват в их плачевной ситуации. Раз взялись, то вывозите мусор любыми способами… а там хоть подеритесь.

29 ноябрь 09:09 | : Экономика / Скандалы

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