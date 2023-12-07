"ЭкоИнтегратор" замерз и мусор не вывозится

В эти морозные праздничные дни из многих районов Архангельской области поступают жалобы на не вывезенные бытовые отходы. Объем которых вырастает кратно после новогодних застолий.

В плачевной ситуации оказались Коношский, Виноградовский, Онежский, Шенкурский, Котласский, Каргопольский, Красноборский, Холмогорский, Вилегодский, Верхнетоемский, Ленский р-ны и город Коряжма.

«ЭкоИнтегратор» объясняет это тем, что имеющаяся в наличии техника не выдерживает температуры минус тридцать и ниже и обещает возобновить деятельность при минус 25.

Однако общество задает резонные вопросы:

- знал ли изначально регоператор, что заходит на территорию, приравненную к Крайнему Северу;

- можно ли пользователям из-за сильных морозов так же не платить по квитанциям от «ЭкоИнтегратора» без последствий в виде штрафов и пени.