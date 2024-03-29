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Рынку труда Архангельской области больше требуются умелые руки, чем умные головы

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда и выяснили, кого ищут архангельские работодатели прямо сейчас, а также как сильно изменились зарплаты у востребованных специалистов за год.

Тренд №1. Голодные сферы и востребованные профессии

Аналитика за месяц наглядно показывает: спрос на работников у местного бизнеса растёт и достаточно быстрыми темпами. По сравнению с прошлым годом в целом по рынку Архангельской области число новых рабочих мест выросло на 18%. При этом в ряде сфер было замечено падение спроса на кадры: среди них ИТ-сектор, сельское хозяйство и добывающая отрасль. Тем не менее, сильнее всего в регионе выросла потребность в специалистах по консалтингу и инвестициям (+198% новых рабочих мест) и в страховых агентах (+68%). Очень близко по нехватке нового персонала в Архангельской области стоит сфера обслуживания: местные компании второй месяц подряд увеличивают число вакансий. Количество новых рабочих мест здесь выросло еще на 64%. Кадровый голод заставляет компании искать тех, кто будет искать и развивать персонал, а именно HR-специалистах. Спрос на эту категориюратников вырос еще на 51%.  

Тренд №2. Регионы 

Дефицит рабочей силы по-прежнему актуален для всех регионов России. Сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Чем крупнее регион — тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие. На данный момент конкуренция за кадры в Архангельской области на уровне 3,6 резюме на вакансию, что уже чуть выше показателей января этого года.

Тренд №3. Зарплаты 

Медианная зарплата, которую указывают архангельские работодатели весной 2024, по сравнению с весной 2023, выросла на 15,2 тыс. (до 54,6 тыс. рублей). 

«В начале этого года я видела некоторое количество статей с информацией о том, что в России закончился рост заработных плат. Я уверена в обратном. Этот тренд наметился ещё в прошлом году, и пока нет ни одного сигнала к тому, что ситуация в 2024 изменится. Что могут делать компании, которые не в состоянии сильно повысить зарплату, но нуждаются в кадрах? Например, чаще предлагать удаленку иногородним работникам. Очевидно, подобная практика резко ограничивается профессиональной спецификой, но те компании, которые публикуют вакансии с удалёнкой, приглашают в 3,5 раза больше кандидатов и имеют дисконт по зарплате в среднем 18%. Например, среднее зарплатное предложение в вакансиях с удалённым форматом работы составляет 48 000 ₽ — 58 000 ₽. Это отличная возможность привлекать людей из регионов, предлагая им зарплату выше, чем в их местности, но ниже, чем в Москве», отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности.

Тренд №4. Не только головы, но и руки

«Еще один яркий тренд: если раньше все рекрутеры были хэдхантерами (прим. ред.: в пер. с англ. — охотники за головами), то сейчас рекрутмент в основной массе — это хендхантинг (прим. ред.: в пер. с англ. — охотники за руками). Всем сегодня нужны руки, к которым прилагается голова. Огромная часть спроса сосредоточена в сферах с массовым наймом», отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности. 

16 апрель 08:00 | : Экономика

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