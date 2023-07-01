Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск присоединился к Всемирному дню мониторинга воды

18 сентября. Этот день направлен на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. 

«Ежегодно ресурсоснабжающая компания «РВК-Архангельск» поставляет жителям города порядка 33 763,62 тысяч кубометров воды. Нести воду по сетям, протяженностью 559,4 км, ежесуточно нам помогают 111 водонасосных станций, - рассказали в пресс-службе компании. – Мы внимательно следим за состоянием реки Северная Двина, из которой отбирается вода. Сотрудники лаборатории нашего водоканала делают в год более 19 тысяч проб питьевой воды – это те пробы, которые берутся непосредственно по результатам производственного контроля качества. Для водозабора используются поверхностные и подземные источники. В нашем городе – это река Северная Двина. У «Росводоканал Архангельск» 2 водозабора – Центральные очистные сооружения водопровода на Ленинградском проспекте и ВОС в поселке Силикатчиков. Каждое из этих мощных инженерных сооружений ежесуточно отдает в город по 135,5 тысяч кбм и 1,6 тыс. кбм соответственно».

Требования к водопроводной воде регулируются санитарными нормами и правилами. Поэтому, если в природной воде фиксируется расхождение с СанПин, работники водоканалов применяют современные методы водоподготовки, доводя показатели до нормы. В дома с централизованным водоснабжением поступает ресурс, соответствующий всем нормативам и безопасный для здоровья и техники.

Для того, чтобы исключить возможное микробиологическое загрязнение воды при прохождении по уличным трубопроводам и внутри многоквартирных домов, по согласованию с Роспотребнадзором вода обрабатывается гипохлоритом натрия.

Качественные водоподготовка и очистка воды перед возвращением ее в водоем - мероприятия технически сложные и финансово затратные, поэтому водоканал призывает к осознанному потреблению ресурса. В первую очередь, это полезные привычки:

·         Выявляйте скрытые утечки. Для этого запишите показания счётчиков воды перед уходом из дома, а по возвращению - сверьте их. Если они изменились, значит стоит поискать утечки в квартире или домовладении. Или установите датчик протечек. Такие приборы при аварийной ситуации отправляют push-уведомления на телефон.

·         Устраняйте неисправности сантехники без промедлений. За сутки из капающего крана может вытечь нескольких вёдер воды.

·         Закрывайте кран на время, пока чистите зубы, бреетесь или намыливаетесь.

·         Загружайте стиральную машину и посудомойку полностью.

·         Установите однорычажные вместо двухвентильных смесителей, это сэкономит воду при открытии и закрытии крана.

·         Отдавайте предпочтение душу, а не ванне. На ванну уходит 140 литров воды.

·         При мытье рук не открывайте кран на полную мощность.

·         Воду, которая осталась от мытья овощей и фруктов, используйте для полива растений. 

18 сентябрь 10:06 | : Экономика

Главные новости


«Дыхание» через раз. Наш кинематографический ответ ковиду
Архангельская область: выборы как выборы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (187)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20