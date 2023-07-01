Архангельск присоединился к Всемирному дню мониторинга воды

18 сентября. Этот день направлен на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

«Ежегодно ресурсоснабжающая компания «РВК-Архангельск» поставляет жителям города порядка 33 763,62 тысяч кубометров воды. Нести воду по сетям, протяженностью 559,4 км, ежесуточно нам помогают 111 водонасосных станций, - рассказали в пресс-службе компании. – Мы внимательно следим за состоянием реки Северная Двина, из которой отбирается вода. Сотрудники лаборатории нашего водоканала делают в год более 19 тысяч проб питьевой воды – это те пробы, которые берутся непосредственно по результатам производственного контроля качества. Для водозабора используются поверхностные и подземные источники. В нашем городе – это река Северная Двина. У «Росводоканал Архангельск» 2 водозабора – Центральные очистные сооружения водопровода на Ленинградском проспекте и ВОС в поселке Силикатчиков. Каждое из этих мощных инженерных сооружений ежесуточно отдает в город по 135,5 тысяч кбм и 1,6 тыс. кбм соответственно».

Требования к водопроводной воде регулируются санитарными нормами и правилами. Поэтому, если в природной воде фиксируется расхождение с СанПин, работники водоканалов применяют современные методы водоподготовки, доводя показатели до нормы. В дома с централизованным водоснабжением поступает ресурс, соответствующий всем нормативам и безопасный для здоровья и техники.

Для того, чтобы исключить возможное микробиологическое загрязнение воды при прохождении по уличным трубопроводам и внутри многоквартирных домов, по согласованию с Роспотребнадзором вода обрабатывается гипохлоритом натрия.

Качественные водоподготовка и очистка воды перед возвращением ее в водоем - мероприятия технически сложные и финансово затратные, поэтому водоканал призывает к осознанному потреблению ресурса. В первую очередь, это полезные привычки:

· Выявляйте скрытые утечки. Для этого запишите показания счётчиков воды перед уходом из дома, а по возвращению - сверьте их. Если они изменились, значит стоит поискать утечки в квартире или домовладении. Или установите датчик протечек. Такие приборы при аварийной ситуации отправляют push-уведомления на телефон.

· Устраняйте неисправности сантехники без промедлений. За сутки из капающего крана может вытечь нескольких вёдер воды.

· Закрывайте кран на время, пока чистите зубы, бреетесь или намыливаетесь.

· Загружайте стиральную машину и посудомойку полностью.

· Установите однорычажные вместо двухвентильных смесителей, это сэкономит воду при открытии и закрытии крана.

· Отдавайте предпочтение душу, а не ванне. На ванну уходит 140 литров воды.

· При мытье рук не открывайте кран на полную мощность.

· Воду, которая осталась от мытья овощей и фруктов, используйте для полива растений.